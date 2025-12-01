台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（1日）開高走低，加權指數終場大跌283.95點，以27342.53點作收，跌幅1.03％，成交量4764.7億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲47.68點開出，指數開高走低，盤中最高達27697.06點，最低27342.53點，終場收在27342.53點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1410元，跌幅2.08％；鴻海（2317）下跌3.5元至222元；聯發科（2454）上漲50元至1445元；廣達（2382）上漲5元來到287元；長榮（2603）上漲2元至181.5元。
今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.5元，漲幅10％；雙鍵（4764）上漲6元，漲幅9.98％；科風（3043）上漲2.1元，漲幅9.98％；同泰（3321）上漲1.75元，漲幅9.97％；晶彩科（3535）上漲8.3元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為穎崴（6515）下跌280元，跌幅9.89％；川湖（2059）下跌355元，跌幅9.31％；國精化（4722）下跌14元，跌幅7.65％；中華化（1727）下跌3.05元，跌幅7.41％；矽格（6257）下跌5.9元，跌幅5.87％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|吉祥全（2491）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|雙鍵（4764）
|66.1
|▲6.0
|▲9.98％
|科風（3043）
|23.15
|▲2.1
|▲9.98％
|同泰（3321）
|19.3
|▲1.75
|▲9.97％
|晶彩科（3535）
|91.6
|▲8.3
|▲9.96％
|穎崴（6515）
|2550.0
|▼280.0
|▼9.89％
|川湖（2059）
|3460.0
|▼355.0
|▼9.31％
|國精化（4722）
|169.0
|▼14.0
|▼7.65％
|中華化（1727）
|38.1
|▼3.05
|▼7.41％
|矽格（6257）
|94.6
|▼5.9
|▼5.87％
資料來源：證交所
