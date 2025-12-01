台股跌283點收最低27342　台積電跌30元至1410

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（1日）開高走低，加權指數終場大跌283.95點，以27342.53點作收，跌幅1.03％，成交量4764.7億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲47.68點開出，指數開高走低，盤中最高達27697.06點，最低27342.53點，終場收在27342.53點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌30元來到1410元，跌幅2.08％；鴻海（2317）下跌3.5元至222元；聯發科（2454）上漲50元至1445元；廣達（2382）上漲5元來到287元；長榮（2603）上漲2元至181.5元。

今天漲幅前5名個股為吉祥全（2491）上漲1.5元，漲幅10％；雙鍵（4764）上漲6元，漲幅9.98％；科風（3043）上漲2.1元，漲幅9.98％；同泰（3321）上漲1.75元，漲幅9.97％；晶彩科（3535）上漲8.3元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為穎崴（6515）下跌280元，跌幅9.89％；川湖（2059）下跌355元，跌幅9.31％；國精化（4722）下跌14元，跌幅7.65％；中華化（1727）下跌3.05元，跌幅7.41％；矽格（6257）下跌5.9元，跌幅5.87％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 吉祥全（2491） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 雙鍵（4764） 66.1 ▲6.0 ▲9.98％ 科風（3043） 23.15 ▲2.1 ▲9.98％ 同泰（3321） 19.3 ▲1.75 ▲9.97％ 晶彩科（3535） 91.6 ▲8.3 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 穎崴（6515） 2550.0 ▼280.0 ▼9.89％ 川湖（2059） 3460.0 ▼355.0 ▼9.31％ 國精化（4722） 169.0 ▼14.0 ▼7.65％ 中華化（1727） 38.1 ▼3.05 ▼7.41％ 矽格（6257） 94.6 ▼5.9 ▼5.87％

