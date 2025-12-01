商研院「品牌一條街～iReels！」 國內外優勝作品展現台灣街區魅力

▲所有得獎學生與商研院副院長張皇珍(著黑色外套者)合影。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

經濟部商業發展署委託財團法人商業發展研究院(商研院CDRI)推動「品牌一條街」計畫，今(1)日下午舉辦「品牌一條街～iReels！圖文及短影音徵選活動」頒獎典禮，公布14件優勝作品，展現台灣街區魅力；商研院副院長張皇珍指出，印度學生以雲林西螺米醬與嘉義新港神菓子街區為主題的得獎短影音，在10月活動期間影片觸及即達6.2萬人次。

本次活動共收到231件國內外投稿，透過影像與圖文創意，展現各街區的獨特風貌與地方魅力，期望引導更多民眾走進街區、探索在地故事。

活動設有「圖文創作組」、「短影音國際組」及「短影音本國組」，作品類型多元，從街區景致、美食亮點到店家故事與文化記憶，呈現豐富視角。例如，有作品記錄西螺米醬一條街的醬油釀造工藝；嘉義神菓子一條街的糕餅文化脈絡；台南鹽水意麵的庶民飲食風景；以及高雄三鳳南北貨的乾貨食材多元樣貌等。

▲圖文創作組前兩名得獎人領獎及全體得獎人與商研院副院長張皇珍合照。（圖／記者張佩芬攝）

今年國際投稿踴躍，得獎者涵蓋日本、馬來西亞、緬甸、印尼、印度及瑞典等6個國家，顯示品牌一條街正逐步累積對國際旅人的吸引力。

張皇珍指出，短影音具備跨語言與高擴散特性，今年的國際投稿也印證街區內容具有跨文化魅力，是推動品牌一條街的重要媒介，本次活動展現明顯的社群擴散成效。

其中，來自印度的國際學生Ghulam Ashraf，以雲林西螺米醬與嘉義新港神菓子街區為主題的得獎短影音，在今年10月活動期間影片觸及即達6.2萬人次；整體活動在創作者自主於個人社群平台分享，累計觸及預估超過25萬人次，成功提升街區的曝光度與討論度。

▲國際短影音組前兩名得獎人領獎與全體得獎人與商研院副院長張皇珍合照。（圖／記者張佩芬攝）

擔任本次評審、具有30年影像經驗的張緯宇導演指出，參賽作品呈現多樣觀點，創作者來自不同文化背景，從日常視角觀察在地風景，以自身理解方式詮釋街區特色，影像語彙具生活感與真實性，敘事方式更展現個人風格，讓作品富含真實情感與溫度。

榮獲短影音國際組第一名，來自馬來西亞的陳長浩同學分享，在高雄就讀期間經常走訪周邊街區，因熱愛台灣珍珠奶茶，對鹽埕的奶茶一條街特別著迷。此次參賽，他希望記錄平時最熟悉的小風景，因此利用課餘拜訪多家奶茶店，將自身的體驗化為影像，呈現街區的日常魅力。

更多得獎名單與精選作品，可至品牌一條街官網瀏覽。期待更多民眾用創意為街區說故事，讓每條街都成為旅人願意停駐的生活舞台。

張皇珍表示，後續會推薦文字與拍短影音的優勝者擔任網紅與YouTuber。她也對團體組穿不同國家衣服，搭配國家音樂與風格拍攝短影音表示讚賞、整個活動吸引195組，兩百多名國內外學生參賽。