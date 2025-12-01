ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

旺宏董座吳敏求獲第19屆潘文淵獎　看好AI創造新應用機會

▲旺宏董座吳敏求（中）獲第19屆潘文淵獎。（圖／旺宏提供）

記者高兆麟／台北報導

潘文淵文教基金會今日宣布，第十九屆潘文淵獎由旺宏電子董事長吳敏求獲得，肯定吳敏求在企業管理、創新經營的成就及對人才培育的努力。他所帶領的旺宏電子是台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，也是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，同時吳敏求董事長還積極投入公益事業，為社會帶來正面的力量，對人才培育與社會回饋均有長期投入，推動科技發展成果斐然，堪稱產業界典範。

針對近期記憶體市況，吳敏求則表示，記憶體缺貨是DRAM，因為資料中心需要大量DRAM，因此推升DRAM價格攀升，但Flash因用量較小，缺貨的應該不是Flash，而對旺宏來說，只要能在記憶體領域裡面慢慢成長就好，不過他也認為，DRAM可能會大起大落。

至於對AI發展看法，他則指出，現在AI發展的趨勢是先把硬體做好，有好的GPU以及好的硬體基礎，新應用會自然出現，並帶來巨大助益。至於對記憶體市況影響，他則表示，雖然不好精準預測未來，但目前觀察，市場上包括價格與需求都呈現正向發展。

潘文淵文教基金會於新竹國賓飯店舉行「第19屆潘文淵獎頒獎典禮」，潘文淵獎旨在表揚長期對台灣科技產業發展開拓卓越貢獻的終身成就獎，頒獎典禮由潘文淵文教基金會董事長史欽泰主持，前行政院院長，現任中華文化永續發展基金會董事長劉兆玄頒獎。

吳敏求於會中表示，36年前他從美國矽谷號召40多位資深工程師返台創立旺宏電子，一切白手起家，當初創立的時候想做SOC，因此，把半導體不同領域的人才帶回台灣，也帶回美國最新的技術，所以現在台灣很多邏輯公司的資深高階主管多是來自旺宏。吳敏求董事長堅持發展自主技術，面對當時日本半導體產業的嚴峻挑戰，首創將統計學結合半導體產業，開發出sNOVA系統，成為全球第一家採用全面電腦化生產的晶圓廠，這項突破不僅推動台灣半導體產業走向智慧製造，也大幅提升半導體製造及產品的品質，成為鞏固現今台灣作為全球電子產業重要樞紐地位的重要關鍵。

吳敏求更積極推動臺灣第三類股上市，成功吸引大量海外資金投注國內高科技產業，促進台灣高科技產業的蓬勃發展，從營造幸福企業環境、為台灣培育科技人才，到提升台灣國際競爭力，希望能對台灣社會作出貢獻，感謝潘文淵文教基金會頒予他獎項肯定，這是旺宏團隊共同努力的成果，謝謝所有同行的伙伴。

史欽泰在致詞時表示，潘文淵文教基金會成立於1996年，由工研院、美洲技術顧問團 (TAC) 及台積電、聯華電子、華邦電子與幾位產業界先進共同發起成立，感念50年前潘文淵博士草擬積體電路發展計畫開啟我國半導體產業發展的契機，並衍生成立聯電、台積電及世界先進等公司，推動台灣電子工業蓬勃成長。為表揚長期對我國科技產業之開拓或發展有傑出貢獻的領導人，自2004年起設立「潘文淵獎」的終身成就獎，已有張忠謀、施振榮、鄭崇華、蔡明介、曾繁城、黃民奇、劉克振、盧明光、杜書伍、蔡力行、劉德音……等20多位產業菁英獲獎。

遴選委員會召集人曾繁城說明，今年是由旺宏電子創辦人吳敏求董事長獲獎，旺宏為台灣最早推動自有品牌「產品」及「技術」的記憶體廠商，是台灣少數具有IC設計、生產製造、封裝測試及行銷能力的IC整合元件製造公司，此創新經營模式，讓台灣高科技產業得以走出以代工為主的傳統營運型態。吳董事長對產業有深遠影響，且對人才培育與社會回饋的長期投入，為科技發展貢獻卓著，堪稱產業界典範。

頒獎人劉兆玄表示，每年一度的潘文淵獎是科技界的矚目焦點，也是台灣科技界的最高榮譽之一，素有「台灣科技界諾貝爾獎」之稱。歷屆的獲獎人都是在其領域上有巨大貢獻且影響力對於產業發展具有深遠意義的領導菁英。本屆獲獎人吳敏求董事長，深具遠見的企業經營，更投入公益與社會回饋的實際行動，成為企業界的典範。他長期推動知識傳承與人才培育，並成立「旺宏教育基金會」，推動「旺宏金矽獎」與「旺宏科學獎」…等重要獎項，也捐助大學設立「旺宏館」，並創設全台第一個跨領域的智慧運算學院，開啟台灣 AI 創新與跨域人才培育之先河。

基金會執行長羅達賢表示本屆頒獎典禮同時舉行「高峰論壇」，由本屆得獎人旺宏電子董事長吳敏求與今周刊顧問林宏文以「台灣半導體產業的創新之路」進行對談，深入分享旺宏電子過去成長、現在規劃與未來策略。旺宏電子不僅加大對台灣半導體發展的投入，更致力於人才的培育，期待以新一代的人才將台灣的科技之路推向更高峰。

