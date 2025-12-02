ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

記者葉國吏／綜合報導　

12月第一個交易日，對於加密貨幣圈壓力山大！比特幣暴跌超過6%，一度跌破86000美元關卡。藝人麻吉大哥黃立成所投資的以太幣也暴跌超過7％，黃立成又再度「村幾枝懶x」了。

區塊鏈分析機構 Lookonchain今（1日）天凌晨在X(前推特）發文表示，黃立成帳號「machibigbrother」再度被清算，於是他又存入249萬8000美元（折合新台幣約7846萬元）增加多頭帳號，根據統計，黃立成目前總共損失2128萬美元（折合新台幣約6.6億元）。

