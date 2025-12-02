黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

▲黃立成。（圖／記者張一中攝）
記者葉國吏／綜合報導
12月第一個交易日，對於加密貨幣圈壓力山大！比特幣暴跌超過6%，一度跌破86000美元關卡。藝人麻吉大哥黃立成所投資的以太幣也暴跌超過7％，黃立成又再度「村幾枝懶x」了。
區塊鏈分析機構 Lookonchain今（1日）天凌晨在X(前推特）發文表示，黃立成帳號「machibigbrother」再度被清算，於是他又存入249萬8000美元（折合新台幣約7846萬元）增加多頭帳號，根據統計，黃立成目前總共損失2128萬美元（折合新台幣約6.6億元）。
Due to the market drop, Machi(@machibigbrother) got liquidated again!— Lookonchain (@lookonchain) December 1, 2025
But he deposited another 249.8K $USDC into #Hyperliquid to keep adding to his $ETH longs.
Current position: 2,701 $ETH($7.36M)
Liq price: $2,698.14
Total losses: $21.28Mhttps://t.co/5ZChueinya pic.twitter.com/k1EbjY7Dr4
