ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

境外IP不能申請！合庫銀數位帳戶推11項打詐新制　明年2／2上路

▲合作金庫金控企業總部，合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲合作金庫金控企業總部，合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

數位存款帳戶配合打詐，開戶更嚴了！合庫銀今（1）日公告，明年2月2日起數位存款帳戶開戶總約定書新增11項規定，除了不可以用境外IP申請開戶以外，警示戶存款若低於1千元、薪轉戶未見撥薪紀錄，都有被直接結清帳戶的風險，提款卡、語音及網路轉帳功能也都會受到限制。

依金管會統計，至9月底為止，合庫銀數位存款帳戶共92.75萬戶，也在此次新規定適用範圍。新規定明確指出，若申請人曾受監護或輔助宣告、帳戶有警示註記、涉洗錢遭裁處告誡，或其他不符資格情形，將無法辦理數位帳戶開戶，僅能依規申請一般帳戶。此外，數位帳戶不得作為政治獻金或其他特定專戶（如救助、年金、勞退、勞保等）使用，如有需求，必須親臨分行開立一般帳戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

合庫銀強調，帳戶啟用須經審核通過，若帳戶遭暫停，需依規定辦理恢復手續。若用戶發現帳戶遭盜用或未經授權使用，應立即通知合庫銀並配合防範措施。為防制詐騙與洗錢，合庫銀有權蒐集、處理及通報用戶相關個資給金融機構與司法單位。

此外，若合庫銀認定帳戶有不法或異常使用情形，將可依狀況暫停或終止相關服務，甚至結清帳戶。當帳戶被通報為警示帳戶時，銀行可停用所有交易功能，並將匯入款項退回，餘額低於1000元者，將直接結清帳戶。衍生管制帳戶則會限制提款卡、語音與網路轉帳等功能。

最後，若用戶以薪資轉帳為開戶目的，卻逾一個月未有撥薪紀錄，或長期無交易，合庫銀可為保障帳戶安全，終止存款約定並結清帳戶。新規上路後，提醒用戶及早留意自身帳戶狀態，避免權益受影響。

以下是合庫銀數位帳戶明年2月2日新增規定重點：

1、申請人於申請數位存款帳戶時，應使用來源為中華民國境內之IP位址，於合庫銀網路平台系統進行線上開戶申請。

2、申請人如受監護宣告、受輔助宣告、具警示帳戶註記、因涉洗錢防制經裁處告誡、或有其他情事致銀行未能受理數位存款帳戶開戶者，申請人同意依銀行開戶相關約定辦理開立一般帳戶事宜。

3、數位存款帳戶不得設定為政治獻金專戶或特殊專戶（如：救助專戶、年金專戶、老農津貼專戶、就保專戶、勞退專戶、勞基法退休金專戶、退撫（除）給與暨撫卹金專戶、農民退休儲金專戶、就養給付專戶及勞保專戶等），如有需求，應臨櫃辦理開立一般帳戶事宜。

4、申請人之開戶申請經銀行審核通過後，始得啟用帳戶，合庫銀保留開戶申請准駁權利。

5、申請人之數位存款帳戶如經銀行暫停使用，須依銀行指定方式辦理相關手續後始得恢復使用。

6、申請人如發現數位存款帳戶遭他人盜用、冒用或其他任何未經合法授權使用之情形，應立即通知銀行、停止使用該帳戶並配合銀行採取防範措施。

7、、申請人同意銀行於防制詐騙、防制洗錢等特定目的範圍內，得蒐集、處理或利用申請人身分資訊、帳戶狀態(包括但不限於警示帳戶、衍生管制帳戶、銷戶資訊等)、金融機構往來事項或利用「被約定轉入帳號」及其「被設定為約定轉入帳號之次數」，以及其於銀行開立之「金融機構帳號」及該帳號被約定為轉入帳號之次數等個人資料，並同意將上開個人資料，透過財金資訊股份有限公司通報或照會相關金融機構及司法機關。

9、申請人如經銀行認為帳戶有疑似不法或不當使用之情事時，銀行得視情節之輕重，逕自暫停或終止申請人使用各項服務（包含但不限於金融卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付之轉帳等各項電子化設備服務）、部分或全部之交易及業務關係，並得婉拒申請人新申請之交易、服務及業務關係，或終止本約定書及結清帳戶。

10、申請人之存款帳戶如經通報為警示帳戶者，銀行得即暫停該帳戶全部交易功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行，且存款餘額在等值新臺幣一千元以下時，貴行得逕行終止本約定書，辦理該帳戶之結清銷戶手續，餘額轉入其他應付款，於申請人申請給付時，依法處理；如屬衍生管制帳戶者，即暫停該帳戶使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能，匯入款項逕以退匯方式退回匯款行。

11、申請人同意向銀行申請開立之帳戶，其開戶目的如為薪轉且逾一個月未有撥薪紀錄，或一段時間未有交易者，經銀行認定為保護申請人帳戶安全得採行終止本存款約定書及結清帳戶

關鍵字： 合庫銀數位帳戶打詐資安開戶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

推薦閱讀

境外IP不能申請！合庫銀數位帳戶推11項打詐新制　明年2／2上路

境外IP不能申請！合庫銀數位帳戶推11項打詐新制　明年2／2上路

數位存款帳戶配合打詐，開戶更嚴了！合庫銀今（1）日公告，明年2月2日起數位存款帳戶開戶總約定書新增11項規定，除了不可以用境外IP申請開戶以外，警示戶存款若低於1千元、薪轉戶未見撥薪紀錄，都有被直接結清帳戶的風險，提款卡、語音及網路轉帳功能也都會受到限制。

2025-12-02 13:48
台積電護持　第一金投顧：明年台股高點落在3萬1千點

台積電護持　第一金投顧：明年台股高點落在3萬1千點

第一金證券舉辦2026年台股展望，第一金投顧預期，台積電明年EPS更上看75元，若以目前1400元來看，PE僅18.6倍，彭博平均目標價在1800元，明年台積電將進一步帶領台股上攻31000點，看好產業包含晶片、零組件、散熱、電源、PCB等展望樂觀，傳產可以留意製鞋、重電以及配息題材如中信金、玉山金等。

2025-12-02 13:37
塑膠族群反攻！4檔盤中亮燈　類股指數刷2個月高點

塑膠族群反攻！4檔盤中亮燈　類股指數刷2個月高點

中國大陸啟動「反內捲」政策、俄烏停火露出曙光，塑化景氣落底，法人喊進台塑集團個股，今（2）日激勵低價台聚（1304）、亞聚（1308）、台達化（1309）、聯成（1313）等四檔補漲盤中一度攻克漲停價位，塑膠類股指數來到159.9點新高，創近二月高點。

2025-12-02 11:32
台中銀現增抽籤申購明起跑　1次買5張拼賺9500元

台中銀現增抽籤申購明起跑　1次買5張拼賺9500元

台中銀（2812）將於明（3）日起至5日為止，辦理為期三天現增抽籤作業，承銷張數8500張，每人可抽籤五張，承銷價為18.9元，相較今（2）日市價20.8元，溢價空間約10.1%，一張賺1900元，五張合計賺9500元。

2025-12-02 10:32
台達電砸37億併購　晶睿亮燈爆12萬張排隊搶購

台達電砸37億併購　晶睿亮燈爆12萬張排隊搶購

台達電（2308）與晶睿通訊（3454）於1日分別召開董事會，通過以現金為對價之股份轉換案，擬由台達取得晶睿通訊100%股份，晶睿今（2）日開盤即亮燈漲停，股價達93.6元，爆近12萬張排隊搶購。

2025-12-02 10:16
17.4萬股民開心　00939月配0.072元填息達陣

17.4萬股民開心　00939月配0.072元填息達陣

採月配息、受益人數17.4萬的高股息ETF統一台灣高息動能（00939）於今（2）日除息，每股配發0.072元，維持前一次配息，昨（1）日收盤價13.91元，除息參考價13.83元，受到大盤震盪走高帶動，股價上攻13.95元，完成填息走勢，股息預計將於12月24日入帳。

2025-12-02 09:54
快訊／台股收盤大漲221.74點　台積電漲20元至1430

快訊／台股收盤大漲221.74點　台積電漲20元至1430

台股今（2日）開高走高，加權指數終場大漲221.74點，以27564.27點作收，漲幅0.81％，成交量4696.71億元。

2025-12-02 13:35
輝達斥資20億美元入股新思　黃仁勳喊「非常重大的合作」

輝達斥資20億美元入股新思　黃仁勳喊「非常重大的合作」

輝達週一宣布，已斥資 20 億美元購入 EDA 大廠 Synopsys （新思科技）普通股，並啟動一項多年期策略合作，鎖定加速計算、工程設計與 AI 技術整合。輝達此次持股屬於直接財務投資，並搭配雙方既有合作的大幅深化。輝達執行長黃仁勳更表示，「這是一項非常重大的合作」。

2025-12-02 12:34
台股主動式ETF吸42.9萬人連7周刷新高　一表看5檔新兵搶市

台股主動式ETF吸42.9萬人連7周刷新高　一表看5檔新兵搶市

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾，根據集保戶股權分散11月28日最新統計資料顯示，主動群益台灣強棒（00982A）等5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加1.4萬人，統計總人數來到42萬9346人，已連續第7周創下新高。

2025-12-02 12:33
穩定幣降低跨境支付成本與資金周轉壓力　台灣企業的機會與挑戰

穩定幣降低跨境支付成本與資金周轉壓力　台灣企業的機會與挑戰

外貿協會董事長黃志芳今(2)日指出，中國反對穩定幣是與美國間的大國角力，但將來穩定幣會成為國際貿易重要工具，企業跨境支付使用穩定幣已從概念走向實務，傳統跨境支付時間較長，手續費要5%，且有匯率與對沖壓力，穩定幣是以美元一比一對應資產，交易時間從兩天變成兩分鐘，貿協本月15日舉辦穩定幣論壇，為企業提供實戰平台。

2025-12-02 11:12

讀者迴響

熱門新聞

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

台達電晚間發布重訊！將砸37億元併購晶睿

黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

比特幣閃崩！黃立成「加密幣帳戶再被清算」5402萬蒸發

壽險保單重大變革！　新制拍板「2動1不動」原則

台中銀現增抽籤申購明起跑　1次買5張拼賺9500元

台灣港務公司115年擴大招募322名　師級起薪58K

輝達股票「邊哭邊賣」　軟銀孫正義：唱衰AI不聰明

富邦0052夯到爆！專家激推1組合「比0050多賺80%」

00919領跑！再配0.54元年配息率飆11%　存股族搶進低檔甜甜價

快訊／00713再配0.78元年化8.1%　12／19除息

MSC狂購461船被認為「抽乾船舶資源」　業界：應有其他目的

台積電漲25元至1435　台股漲335點越過27600

數學老師股災含淚買鴻海　靠三好公司年領息130萬

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

快訊／美國線漲價破功、一聯盟船率先通知不漲了　估明日多數跟進

退休「All In高股息ETF」後悔了！存股網紅：資產在眼前蒸發

魏哲家傳親征台積南京OIP論壇　將訪阿里巴巴

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366