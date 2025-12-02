國票證券副董陳冠如霸凌案新進展 ! 勞動部：審計委員會無權重查

▲國票金外觀照。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢雅惠／綜合報導

國票金控內部經營權的佈局與動向，隨著2026年董監事改選逼近，持續引發市場關注。近期國票證券副董事長陳冠如涉及的職場不法侵害案件，再因勞動部的一紙公文，使事件再度成為金融圈焦點。

本月初，國票證券審計委員會以2比1決議重啟調查，並對原先的職場霸凌案做出「不成立」結論。此舉引起外界熱議，不過勞動部11月26日發出的函文明確指出，審計委員會並非職場不法侵害案件的調查權責單位，形同確認此次重啟調查不具效力，使得公司原先由專責單位完成、並認定「不法侵害成立」的結果維持有效。

整起事件起於今年5月，國票證券稽核室同仁向勞動部申訴遭陳冠如職場霸凌。公司隨後依規定啟動調查程序，由內部指定之專責單位組成調查小組，並聘請外部專家協助；6月完成調查後認定「職場不法侵害成立」，並提出相關人事建議。後續陳冠如方面透過審計委員會提出重啟調查訴求，使案件焦點延伸至程序與權限的適法性。

依據勞動部發出的函文，該函正本寄送給申訴當事人，副本抄送台北市勞動局。勞動部指出，依國票證券所訂定之「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，受理案件及組成調查小組的專責單位為「管理部人力資源處」，並非審計委員會；勞動部因此認為，審計委員會並無權限處理該案。函文並強調，只要公司已依程序辦理並聘請外部專家協助完成調查，即符合職業安全衛生相關規定。

換言之，國票證券第一次調查由權責單位依程序完成，結論有效；至於後續由審計委員會所進行的重啟調查，因其不屬於職安法所規範的權責範圍，程序上不具法律效力。

台北市勞動局則表示，已收到勞動部的函文，後續將依勞動部所提供的指引及相關規定進行查處。勞動部也再次提醒，雇主對於勞工因職務遭受身體或精神不法侵害的風險，應妥善規劃並採取必要的安全衛生措施；事業單位勞工人數達100人以上者，應依風險特性訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，並依計畫執行。

圖片來源：勞動部函文

