投資人評估俄烏戰爭狀態　國際油價震盪收低

快訊／LINE Pay Money下午上線！ 「前百萬名」搶3年免提領手續費

LINE Pay今(3)日宣布，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」今正式上線，為全台超過1,310萬用戶帶來更完整、服務升級的行動支付體驗。用戶更新LINE應用程式後，即可開通LINE Pay Money帳戶，立即享受儲值、轉帳、分帳、生活繳費的一站式服務，上線首波更推出多重優惠，前100萬名完成綁定19家指定銀行等任務，可享保證3年合作銀行提領0手續費，被視為支付市場大殺招。

科技股助威！00946再配0.058元 不到1小時填息達陣

採月配息、受益人數達5.3萬的高股息ETF群益科技高息成長（00946）於今（3）日除息，每股配息0.058元，配息維持前一次水準，昨（2）日收盤價9.85元，除息參考價9.79元，受到大盤上漲帶動，不到1小時填息達陣，股息預計將於12月30日入帳。

爭食獨立顯卡市場！輝達續稱霸 英特爾市占突破1%

根據外媒Tom's Hardware報導，市場調研機構 Jon Peddie Research（JPR）公布最新一季獨立顯示卡市佔，整體市場在 2025 年第 3 季銷量來到 1200 萬片，季增 2.8%。雖然成長幅度不大，但市佔板塊卻出現微妙變化，輝達（NVIDIA) 雖然依舊以壓倒性優勢領先，不過 AMD 與 Intel 都悄悄向上走了一步。

記憶體飆漲！IDC：全球智慧手機明年出貨下滑 中低端安卓影響大

據市場研究公司IDC稱，由於儲存記憶體晶片價格上漲，平均售價推高至歷史新高，預計2026年全球智慧型手機出貨量將下降0.9%，其中成本敏感度高的中低端安卓系統的手機影響最大。

記憶體價格飆升衝擊毛利 研調調降明年全球遊戲機預估量

根據TrendForce最新發布報告，受到記憶體價格飆漲影響，消費性電子產品整機成本大幅拉升，並迫使終端產品定價上調，進而衝擊消費市場。TrendForce繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測後，此次也下修遊戲主機2026年出貨預測，從原先預估的年減3.5%調降至年減4.4%。

太子集團成員申請失業給付 勞長洪申翰：涉違法恐不能領

太子集團因涉嫌跨國詐騙及洗錢，資產遭檢調凍結超過45億元，員工薪資也受到波及。近期有23名員工向台北市勞動局申請失業給付，引發外界高度關注。對此，勞動部長洪申翰今（3日）於立法院受訪時表示，勞動部已與台北市政府取得聯繫，後續將根據個案事實進行認定。他強調，若查證確有違法行為，包括違反禁止規定或公序良俗，依民法規定屬於無效，相關人員將無法領取社會保險。

基隆河驚見「油花」未排除！ 台水：調新山淨水場支援可撐10天

針對基隆河再次發現油污情形，台灣自來水公司今（3）日表示，已全面停止取用河水並加強沿線巡查，目前現場仍可見油花殘留，顯示污染尚未完全排除。

抖音、小紅書上榜！5款中國App有資安風險 數發部教3招自保

數位發展部於今(3)日召開記者會說明來自中國大陸的抖音、小紅書、微博、微信以及百度雲盤等5款受測行動應用程式（App）的使用風險，除了要求公務人員不得安裝下載、傳輸使用以外，並教民眾透過3招自保。

台版穩定幣上路時程 金管會主委：最快明年下半年

今（3）日財委會立委提問台版穩定幣何時可以發行？金管會主委彭金隆回應，「虛擬資產服務法」草案目前還在行政院，若是本會期順利送進立法院，並排進議程，順利通過的話，半年內完成子法，最快明年下半年就才可能上路。

比單押台積電更賺！ 今年來逾百檔AI科技股看俏

台股今年也在台積電（2339）領軍科技類股下突破2萬8千點大關創高，市場法人表示，觀察過去三年台積電（2330）與科技類股族群表現，其中有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，以今年以來報酬率來看，台積電上漲35%，但市值500大的科技股中，漲贏台積電的科技類股就有106檔，平均漲幅高達102%，台灣科技創新題材商機多元，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。