比單押台積電更賺！　今年來逾百檔AI科技股看俏

記者巫彩蓮／台北報導

台股今年也在台積電（2339）領軍科技類股下突破2萬8千點大關創高，市場法人表示，觀察過去三年台積電（2330）與科技類股族群表現，其中有許多科技股年度漲幅都能贏過大盤及護國神山，以今年以來報酬率來看，台積電上漲35%，但市值500大的科技股中，漲贏台積電的科技類股就有106檔，平均漲幅高達102%，台灣科技創新題材商機多元，說明投資科技股不能只聚焦特定個股，更應該主動選股掌握先機。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

今年甫問世的主動式台股ETF中，目前市場上僅有一檔台股科技主動式ETF，主動群益科技創新ETF(00992A)， 00992A掛牌價為新台幣十元，預定於12月8日募集，不啻為現階段投資人善用普發一萬元的理財好選擇。

據了解，00992A操作上採取質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新的強趨勢企業。

值得一提的是，00992A具有科技雷達選股策略，不只是台積電，只要能掌握科技創新供應鏈重要技術節點的商機全部都會偵測入列。以AI供應鏈為例，台廠扮演關鍵角色，00992A持股橫跨AI供應鏈，涵蓋了從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域，一次掌握完整趨勢。

針對台股後市，法人建議投資者採取謹慎但積極的操作策略，以抓住短線修正後的反彈契機。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、BBU系統、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力，且大盤在歷經11月的動盪後，12月進場可望掌握2026一整年的科技股投資契機。
 

關鍵字： 台股科技股台積電ETFAI供應鏈

【聖誕倒公公】他穿布偶裝還倒立熱舞　其他公公壓力山大XD

2025-12-03 11:34
2025-12-03 10:07
2025-12-03 10:10
2025-12-03 10:05
2025-12-03 10:04
2025-12-03 09:59
2025-12-03 09:36
2025-12-03 12:04
2025-12-03 11:55
