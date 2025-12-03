55688集團20周年首位代言人楊祐寧　「一直都在，無處不載」廣告登場

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲左起。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起55688營運長周恆倫、執行長林念臻、代言人楊祐寧、董事長林村田、總經理楊榮輝、發言人林念穎為週年慶活動點燈。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

55688集團今(3)日舉辦「20週年品牌展暨代言人合作記者會」，正式宣告品牌邁向重要新里程。集團董事長林村田、執行長林念臻與品牌發言人林念穎，從營運、AI科技再到黃金數據公布分享最新成果，並與首位品牌代言人楊祐寧，共同揭幕55688全新精神「一直都在，無處不載」。

楊祐寧以親身體驗指出，曾經搭上車講出地點，駕駛就知道是在幾號與幾號之間，以及附近地特色商店，實在夠專業；自己是三寶爸，55688駕駛遇到全家出行，會提供多項服務，在後車箱放置大包小包，還會幫忙安撫小孩，非常有溫度。

楊祐寧於三支全新品牌形象宣傳片中，化身55688專業駕駛，分別開著小黃計程車與多元計程車穿梭大街小巷，載著不同乘客、看見不同故事。「這次我不是在演戲，而是真實開進每個人的生活。」楊祐寧有感的說，「拍攝那天就像一位真正的駕駛，看著乘客趕赴重要約會，有人在下班回家的路程尋找一種安心感，那一刻我就發現，原來一趟車程，也可以很有溫度。」

▲左起。（圖／記者張佩芬攝）

▲左起55688品牌發言人林念臻、品牌代言人楊祐寧、執行長林念臻。（圖／記者張佩芬攝）

身為三個孩子的爸爸，楊祐寧更對55688品牌理念有深刻共鳴，他指出：「出行不只是交通工具，更是一份信任，每一次搭上55688的車，都是家人平安回家的最佳保證。」他強調，55688「一直都在，無處不載」的理念，說的正是這份最平凡、卻最重要的安心與陪伴。

記者會上，55688集團董事長林村田回顧這20年歷程，他表示，55688不只是計程車派遣與出行服務業者，更是城市運轉的一部分。從敬老愛心服務、好孕專車、無障礙派遣，到重大活動與交通疏運，55688長年與各機關、產業、企業夥伴密切合作，共同建立更完善的出行網路。

他強調：「這個產業不是單一企業就能完成，而是大家一起努力的成果，每一個人都是不可或缺的力量。」

林董事長更特別提到，今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖水災，55688再次成為城市後勤系統的一環，除了成立「災民返家車隊」，更發起「免費鏟子超人專車」，由專業計程車駕駛載送百位「鏟子超人」志工深入災區；他也回憶起疫情期間，需要從機場回家的旅客暴增，55688短時間內調度超過400輛車前往支援，即使當時環境仍存在不確定性，但「民眾有需要的時候，55688就會在。」這就是55688集團的企業責任與承諾。

面對全球AI競爭加速，林董事長也指出，智慧交通的核心在於數據，而數據的主權將決定AI時代的競爭力。「作為最大的叫車平台，55688將投入更多資源與心力，讓台灣在AI時代更具影響力。」

記者會中，執行長林念臻公布最新營運數據，55688目前擁有2.9萬位專業駕駛、市占率達46%，從剛開始每天載客100趟，20年來，提供的出行服務已超過10億趟次。同時，集團持續以ESG為核心深度布局，推動更永續的城市移動，每年為台灣減少約8億磅碳排量，相當於 種下3700萬棵樹、或近6000 座大安森林公園 的吸碳量，整體成效在過去兩年間提升超過 50%。

執行長也指出，55688集團已從叫車服務平台進化為「生活服務媒合平台」，目前APP會員數逾1000萬人，台灣超過三分之一的人，把生活交給55688，其中生活服務提供者多達12.7萬人，服務涵蓋代駕、即時快遞、洗衣、機場接送、到府專家等多元領域。

面向55688集團下個20年，執行長從品牌核心的「6」，訂下「品質的讚、效率的快、服務的暖心」三大重點方向。首先，代表服務品質的讚，要讓每位用戶、每趟體驗都能在心中比出一個讚；第二是效率，55688持續深化AI與數據整合，並與Google合作優化圖資與派遣效率，讓叫車更快速、更精準；最後是企業最重視的暖心，她強調：「移動不只是從A點到B點，更能延伸為支持多元生活的系統。」

負責此次活動的品牌發言人林念穎指出，55688是多數台灣人生活的一部分，品牌升級最核心的任務，是要讓這份「一直都在」的陪伴，讓更多不同年齡層的乘客，重新看見、重新感受55688的溫度，此次邀請楊祐寧成為20年來首位代言人，是因為他的真誠、溫度與生活感，正代表著55688集團持續與不同世代溝通的核心精神。

這次推出的三支形象影片，以浪漫、美味、陪伴為主題，透過楊祐寧的視角，呈現55688與這片土地的情感連結，也開啟品牌更具潮流感與故事性的全新敘事，未來品牌將積極推動異業合作，包括手搖飲、娛樂、餐飲、設計與零售產業，在全台最大的移動媒體生態下，將能創造更多跨界新火花。

