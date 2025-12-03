南亞獲外資大舉搶近3萬張居買超王　台玻慘被倒貨

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者巫彩蓮／台北報導

Fed（聯準會）12月降息預期升溫，美股收紅，激勵今（3）日台股震盪收高，外資大買162.14億元，三大法人合計賣超214.76億元，外資買超第一名個股為近來報價調漲、日東紡合作利多消息頻傳南亞（1303），買超張數2.9萬張；但同為PCB概念股的台玻（1802）遭倒貨3.82萬張淪賣超王。

今日台股震盪收紅，上漲228.77點或漲幅0.83%，以27793.04點作收，總成交值4495.73億元。三大法人同步站在買方，合計買超214.76億元，外資買超162.14億元，連續兩天買超，合計買超297.8億元，投信則是買超13.98億元；自營商買超38.64億元，自行買賣部分為買超18.42億元，避險部分買超20.21億元。

今日外資買超前十大個股，有八檔電子股，金融股、傳產股，各占一檔，買超第一名個股為南亞，買超2萬9617張，買超第二～五名個股、張數分別群創（3481）2萬4545張、聯電（2303）2萬1110張、國泰金（2882）1萬2978張、友達（2409）1萬1041張。

買超第六～十名、張數分別為國巨*（2327）1萬67張、英業達（2356）9958張、鴻海（2317）8096張、緯創（3231）7307張，以及廣達（2382）7199張。

外資賣超榜首為台玻，調節3萬8227張，賣超第二～五名個股、張數分別南亞科（2408）1萬9037張、華航（2610）1萬8848張、玉山金（2884）1萬4776張、力積電（6770）1萬4737張。

賣超第六～十名個股、張數分別中信金（2891）1萬2783張、旺宏（2337）1萬898張、第一金（2892）9638張、中石化（1314）9235張，以及南茂（8150）8457張。