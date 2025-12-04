威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲故宮百年紀念金銀條熱銷。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲故宮百年紀念金銀條熱銷。（圖／記者鄭毓齡攝）

記者陳瑩欣／台北報導

黃金等貴金屬價格回升，百年老店台銀與國立故宮博物院、中央造幣廠聯手打造的「故宮百年紀念金銀條塊」系列商品全套雖高達20.47萬元，但開賣時還吸引威剛董事長陳立白等人到場，不到2個月已銷逾8成，故宮網購平台已無貨可賣，台銀貴金屬部通路也證實「剩不多」。

▲故宮百年紀念金銀條販售。（圖／記者鄭毓齡攝）

▲故宮百年紀念金銀條販售。（圖／記者鄭毓齡攝）

「這麼貴的商品還可以賣這麼快，除了長期看漲以外，也跟台灣有錢人喜歡保值與附庸風雅的習慣有關。」金融同業指出，台銀這3款商品中，福祿百財1盎司紀念金條售價15.2萬元最高、連年有餘2台錢紀念金條3.98萬元居次、龍傳萬代3盎司紀念銀條則為1.29萬元，合計全系列售價高達20.47萬元，都採限量發行，其中1盎司紀念金條供貨達1000條，想不到10月中開賣，12月上旬已快斷貨。

黃金交易員觀察，美國聯準會（Fed）降息機率升高，美元走貶、國際金價回升至每盎司4000美元以上，助長買氣。《彭博社》則認為，白銀供應緊張，截至12月初，其價格已上漲了100%，而黃金僅上漲60%，當全球經濟加速成長時，工業需求往往會推高白銀價格。而當經濟衰退來臨時，投資人可以作為替代買家入場。白銀市場的交易量比黃金市場小，日成交量較低，庫存更為緊張，流動性也可能迅速耗盡。

台銀董事長凌忠嫄也指出，這一系列故宮百年紀念金銀條塊去年7月就已完成定價，當時國際金價落在每盎司3000美元左右，10月中推出時幾乎是「打8折」也讓定價策略立於不敗之地。

業界觀察，故宮百年金銀條塊有台銀、故宮與中央造幣廠3大重量級政府單位聯手協銷，也是成功熱賣的關鍵，威剛董事長陳立白10月中就分享，自己與台灣銀行合作多年，不僅做為台銀客戶，並長期投資實體黃金，雖然不能透露收藏購買數量，但他也有買給公司。

除了陳立白以外，有中南部大戶北上欣賞這些高價寶物後一口氣打包5套帶走，讓人見識大老闆們的購買力。

