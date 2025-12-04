00991A「未來50」引爆市場關注　三天募集爭搶台股成長新主流

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經中心／綜合報導

今年台股主動式 ETF 的最後一波募集熱潮再度引爆市場！
12月5日開募的有市場焦點 復華00991A「未來50」 與 台新00987A「優勢成長」；緊接著 8 日由 群益科技創新接力登場，15 日則輪到 第一金台股優壓軸開募。四檔主動式ETF 強強出擊、各擁題材，為年末台股再添資金動能，市場熱度全面升溫。

AI技術正全面改寫全球投資思維，在AI科技推動之下，台股出現一波又一波強勢黑馬，許多具備爆發力的新星企業仍隱藏在台股市值前50名之外。為協助投資人提前卡位具成長動能的下一代台股核心企業，復華投信推出全新主動式ETF「復華台灣未來50主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)，代號：00991A）」，12月3日至12月5日限時三天募集，募集期間提供0手續費，每單位發行價格為10元，協助投資人利用低門檻切入下一代AI潛力股。

AI 重新定義台股選股規則：成長「提前啟動」成市場新常態
AI 技術推動全球企業加速轉型，不只創造全新供應鏈，也讓企業市值變動更快速、更需要專業研究判讀。例如伺服器與高速運算需求爆發，帶動散熱、PCB、電源管理全面升級，而半導體設備鏈擴張，二、三線供應商提前卡位全球新品需求。

此外，電力設備、資料中心基礎建設因AI龐大耗能而急速成長，整體而言，在AI驅動的市場中，企業通常在「進入指數前」1至2年就已開始出現強勁成長，因此有時指數才剛納入，市場最精彩的成長階段早已發生。主動式ETF能透過研究提前掌握這些轉折，因此成為 AI 時代最受關注的投資工具。

復華投信：以研究深度 + AI產業鏈洞察，打造選股新工程
00991A(基金之配息來源可能為收益平準金)的策略核心是從市值前150大台股中主動挑選「未來可能躍升前50大」的企業，而這項任務需要結合產業鏈知識、財報能力、供應鏈重組觀察等多面向研究力。

復華投信擁有橫跨全球股債的研究團隊，不只追蹤台灣產業，也同步掌握美國、歐洲、中國、東南亞供應鏈變化，具備以下四大能力，成為AI產業革命中的關鍵角色：
1. AI產業深度研究：掌握 GPU、伺服器、散熱、Cloud Infra、電力設備等強勢供應鏈
2. 景氣循環判讀能力：找出從谷底翻多、受AI驅動需求復甦的產業
3. 商業模式分析：評估企業能否在AI帶來的新需求中快速擴張
4. 全球供應鏈視野：追蹤AI相關企業在國際鏈中的供應角色與競爭壁壘

復華表示，AI驅動的產業革命，讓市場比以往更需要「深度研究+快速反應」。而主動式 ETF的選股能力便凸顯了主動ETF的重要性，除了能夠快速調整，並能在黑馬爆發之前提早卡位，尤其在各產業技術週期縮短的情況下，投資團隊需要更敏捷的反應，投資人也需要能夠反映AI時代選股結構變化的「主動投資解方」。

限時三天募集、0手續費、每單位10元
00991A(基金之配息來源可能為收益平準金)於 12/3 至 12/5限時募集，三天內享 0 手續費，以每單位10元的發行價格，投資人僅需新臺幣1萬元即可買進一張。在 AI 時代的跨周期快速變動中，主動式ETF的彈性與研究深度，協助投資人搶先掌握未來台股可能成為市場核心的企業。這不只是台股的下一個階段，也是AI時代的選股新革命。

