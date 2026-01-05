00929大換血！不只台積電　更強納「生技、數位、綠能」三大新引擎

▲月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）近期進行成立以來最大規模的成分股調整。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

財經中心／綜合報導

隨著AI浪潮席捲全球，月配高股息ETF龍頭復華台灣科技優息（00929）近期進行成立以來最大規模的成分股調整，成分股由原本40檔擴充至50檔，不僅鎖定半導體核心製程與AI伺服器關鍵零組件，從過去偏重高息科技股的配置，升級為涵蓋上中下游的完整AI產業鏈布局；同時打破傳統科技框架，首度納入生技醫療、數位雲端與綠能環保三大新興產業，擴大投資布局視野。

在新增的三大產業版圖中，000929本次究竟納入了哪些關鍵個股？瞄準生成式AI應用落地後的龐大流量需求，首重數位雲端基礎建設。其中，素有「AI 房東」之稱的是方電訊（6561）成為此次換股的一大亮點。

法人分析，是方電訊作為台灣最大的網際網路交換中心，受惠於IDC（資料中心）機房擴建與跨國數據交換的強勁需求，營運漸入佳境。旗下聯雲AI智能資料中心（LY2）銷售率已達成預期目標，不僅推升IDC業務成長動能，也同步帶動網路與雲端服務營收表現。隨著全球AI算力需求持續強勁，是方電訊未來三至五年仍將維持高成長趨勢，可望展現驚人的收租爆發力。

除了硬體基礎建設，數位經濟的軟實力亦是佈局重點。電商龍頭富邦媒（8454）憑藉規模經濟優勢入列，該公司正積極導入AI與數據應用優化營運效率，並持續強化物流體系及生態圈建設。隨著2026年內需消費回溫，以及 momo會員與生態圈持續擴大，有助於強化其在數位零售領域的競爭壁壘。

此外，AI高速運算背後的高耗能與環境負擔，也讓綠能環保成為科技發展不可或缺的一環。00929此次特別納入可寧衛（8422）與崑鼎（6803）兩大台灣廢棄物處理與再生能源的領導者。隨著半導體與科技產業持續擴產，製程衍生的工業廢棄物與環保處理需求同步成長，這類廠商憑藉高技術門檻與特許執照優勢，營運模式具備高度穩定性，現金流與配息表現亦相對穩健，屬於兼具防禦屬性與穩定收益的「綠色金礦」。

綜觀本次00929成分股調整，專家認為，不僅是持股數量的擴增，更是投資策略的深度進化。透過納入數位雲端、電商平台與綠能環保等關鍵領域，一方面能捕捉AI浪潮下，從算力基建到終端應用的多元成長商機；另一方面，藉由環保綠能與電商龍頭的高護城河特性，強化投資組合的防禦力。

