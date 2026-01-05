台積電飆1650元天價！法人拆解2外資報告　評目標價上看2400元

▲台積電示意照。（圖／記者高兆麟攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）股價今（5）日盤中強勢衝上1650元，再創歷史新高，市值達42.78兆元，引爆市場熱議。法人圈也動起來，根據投資圈觀察指出，年初以來，除了記憶體族群表現亮眼，真正的主角仍是台積電，而兩大外資──美系與亞系機構──近日更同步上調台積電評等與目標價，各自喊到2330元與2400元，顯示法人對AI驅動下的半導體景氣長線極為樂觀。

鈞弘資本創辦人沈萬鈞在臉書專頁「萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective」指出，近期市場盛傳TPU、AWS及NVIDIA正搶台積電產能，2026年將成為先進製程供給稀缺浮上檯面的關鍵轉折年。而從籌碼來看，不只壽險機構開年重建權值部位，兩大外資也在最新報告中分別重估台積電價值。

AI驅動 產能稀缺成長期望延續至2027

美系外資在報告中指出，AI需求爆發帶動3奈米、5奈米製程產能緊繃情況將延續至2027年，甚至將2026～2028年的資本支出（Capex）預估上修至超過1500億美元。由於生產力提升與海外廠稀釋程度低於預期，毛利率可望「結構性」站穩60%，並將目標價調高至2330元。

亞系外資則更為樂觀，報告中直言：「無論雲端自研ASIC、AMD或NVIDIA的擴張，最終都需仰賴台積電的晶圓製造與先進封裝服務。」該機構預期台積電將於2025至2028年期間翻倍擴充5奈米以下產能，同時加速200mm舊廠轉型封裝用途，因封裝帶來的價值密度可能是舊晶圓的5到10倍，並給出最高2400元的目標價。

兩派模型分歧：誰能更快達標？

美系外資模型預估，台積電2026年與2027年營收分別為4.772兆與6.109兆元，EPS分別達82.56與105.93元，毛利率則穩居60%以上（2026年60.4%、2027年60.6%），主因在於產能約束與海外廠生產效率優於預期。

反觀亞系外資則假設台積電能更快提升產能與利用率，2026、2027年EPS分別達97與120元，營收上看5.062兆與6.192兆元，明顯高於市場共識25～30%，顯示其預期供應鏈需求將持續緊俏。

擴廠策略分歧

在資本支出方面，美系外資雖上修預估值（2026年460億美元、2027年540億美元），但仍謹慎考量無塵室空間限制與產能布建速度，主軸為「可實現的成長路徑」。

相較之下，亞系外資則採「go big or go home」策略，預估2026、2027年資本支出分別達450～500億與600～650億美元，並強調擴建將集中於兩座mega campus、新增先進製程與舊廠封裝線，2027年甚至可能出現年增40～50%的史上最大擴產規模。

投資價值邏輯：供需緊俏還是價值翻倍？

在估值方法上，亞系外資將其2400元目標價建立於2027年預估每股盈餘乘上20至25倍本益比的假設；而美系外資則以獲利調升與毛利率上修為基礎，認為AI驅動下的供需吃緊，將使先進製程維持高稼動率，推升整體美元營收成長率在2026與2027年達30%與28%。

整體而言，沈萬鈞認為，美系外資的報告可視為base case，亞系外資則為上行情境。前者較為保守、實務執行性高；後者雖故事完整、數字亮眼，但對於執行效率與需求延續高度依賴。「台積電的核心邏輯，不是AI有無泡沫，而是供給端是否能準時滿足2027年前AI算力與封裝的強勁需求。」