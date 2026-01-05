台股逼近3萬點！國安基金1/12召開例會　迎史上最長護盤紀錄

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

護盤超過9個月的國安基金將於1月12日召開例會，是否「功成身退」引發市場高度關注。若當天才正式決定退場，將改寫護盤278天的史上最長紀錄。隨著AI概念熱度延燒、台美關稅利空淡化，台股已強勢反彈超過1萬2千點，逼近3萬大關。

回顧護盤背景，2025年清明連假後，美國前總統川普重啟貿易戰，對台祭出高額關稅，引發市場恐慌。4月7日台股出現「血洗盤」，台積電（2330）等重量級權值股跌停，加權指數單日狂瀉2065.87點，為台股史上最黑暗的一日，隔日再跌772.4點，兩日暴跌近3000點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國安基金小組臨時召開會議，並於4月9日奉命進場護盤。然而首日台積電盤中一度跌至780元，大盤仍重挫1,068.19點，指數一度退守至1萬7306點，信心面臨嚴重考驗。

所幸後續利空鈍化，美方釋出「部分關稅豁免」、台美談判露出曙光，加上AI需求大爆發，帶動台積電強勢回升，至今已26度改寫歷史新高。台股同步反彈，截至2026年首個交易日，盤中最高衝上29363.43點，逼近3萬點整數大關。

國安基金是否應適時退場，再度成為市場熱議焦點。據基金成員透露，當初決定進場，主要是基於台美關稅談判不確定性與美國232半導體關稅調查的雙重壓力。若這些風險順利解除，不排除提前召開臨時會決議退場，不過目前例會日期將先暫定於1月12日召開，屆時會討論最新動向。