56萬人準備領錢！00929強勢回歸！配息連四狂升！滿血復活！

月配息ETF始祖復華台灣科技優息（00929）再度公告配息，引發全市場驚呼．配息金額由0.05、0.07、0.08再狂升至0.1，股民狂呼這真是最好的新年禮物！

月配息ETF人氣王復華台灣科技優息（00929）再次升級布局，於最新成分股調整中大手筆納入16檔新兵，刪除6檔持股，其中最受市場關注的是，首度將台積電與聯發科兩大權值股納入成分，使ETF配置從過去偏重高息科技股，進一步升級為涵蓋上中下游的完整AI產業鏈布局。

半導體雙核心入列 補齊高階運算關鍵拼圖

本次調整的最大亮點，在於補足高端AI晶片製造與邊緣運算應用的關鍵環節。全球先進製程龍頭台積電正式納入後，使00929得以直接參與先進製程與AI晶片需求成長所帶動的長期趨勢。隨著2奈米製程技術持續領先、AI相關需求強勁，市場對台積電中長期營運展望維持正向看法。

IC設計龍頭聯發科則隨著AI PC晶片開始放量出貨，以及生成式AI應用逐步導入手機SoC的雙重帶動下，市場普遍預期明年營運動能持續轉強，營收有望挑戰歷史新高。兩大權值股同步入列，也象徵00929將投資觸角延伸至AI高階運算核心。

供應鏈配置更完整 先進與成熟製程雙軌並進

除了雙王領軍，00929此次調整亦著重供應鏈完整性，採取先進與成熟製程並行的配置策略。上游材料與設備方面，新納入矽晶圓大廠環球晶，搭配既有的中美晶，強化材料端布局；同時新增光罩盒廠家登與導線架廠長科，鞏固製程最上游基礎。

在成熟製程與關鍵介面布局上，除了既有的成熟製程廠聯電、世界先進持續坐鎮，本次也新納入高速傳輸介面晶片廠普瑞-KY，補強AI與高效能運算對資料傳輸的需求。後段封測方面，封測大廠力成、矽格仍穩居成分股之列，確保產業鏈末端運作順暢。

此舉讓00929能夠完整涵蓋從上游矽晶圓、先進與成熟代工，到下游封測的IC 供應鏈紅利，地基更加穩固。

零組件與自動化應用擴充 強化硬體基礎

第二大布局重點，則落在AI伺服器相關零組件。隨著AI伺服器與終端應用規格升級，相關零組件需求同步提升。此次新納入的牧德，專注於高階PCB與載板自動光學檢測（AOI），切入高效能運算對良率與品質的要求；光學鏡頭廠大立光、LED廠億光與影像模組廠致伸，則強化AI視覺與感測相關布局。

此外，搭配機器人概念股廣明，以及既有的電源供應器廠光寶科、群電，伺服器代工廠仁寶與主板廠健鼎，使ETF在AI硬體與系統整合層面配置更為完整。

雲端、廠務與綠能納入 延伸至基礎建設端

在AI應用落地所需的基礎建設方面，00929亦同步擴充布局。新增台灣大型網際網路交換中心是方，直接受惠於雲端流量與資料中心需求成長。

半導體建廠與高耗能議題方面，新納入無塵室工程廠聖暉，以及廢棄物處理與焚化發電相關的可寧衛、崑鼎，延伸至廠務工程與綠能環保。既有的文曄、日電貿等通路商，則持續在供應鏈中發揮串接角色。

從高股息走向息收與成長並重

市場認為，透過此次大規模成分股調整，00929已不再僅定位為單純追求高配息的科技型ETF，而是逐步轉型為兼顧股息收益、AI成長動能的配置工具。在高股息ETF中，展現出相對少見的AI產業鏈深度，後續表現值得注意。



