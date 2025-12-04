快訊／9-10月統一發票11人幸運中千萬 速食店花38元買飲料中大獎

財政部今（4）日公告今年9-10月統一發票千萬特別獎號碼「25834483」共11人幸運中獎，其中有民眾在高雄三民區麥當勞花38元買飲料幸運中大獎。

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬 獎落台南、高雄

財政部今（4）日公告9-10月統一發票200萬元特獎中獎人清冊，18名幸運兒中，有2筆「最低消費」金額皆30元的巧合紀錄，皆因停車繳費開出。

LINE Pay Money上線捷報 23小時爆逾56萬帳戶開通

LINE Pay（7722）今（4）日表示，子公司連加電子支付全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（３）日正式開通上線，感謝用戶的熱烈支持與高度關注，截至今日14時即突破56萬名會員完成帳戶開通，顯示用戶對LINE Pay Money服務的熱烈期待，未來也將持續強化LINE Pay Money各項服務與功能，並積極整合LINE Pay生態圈資源與優勢，為全台1,310萬LINE Pay用戶帶來更佳的支付生活體驗。

華航董座看好今年營運創新高 明年新機交付「客貨並進」搶市

華航（2610）台北直飛鳳凰城首航班機，於美國當地時間 12 月 3 日 13:35 降落鳳凰城天港國際機場，現場安排舞龍舞獅表演，天港機場 CEO Chad Makovsky、我國駐美代表俞大㵢大使、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀及西南航空資深副總經理 Adam Decaire 特別蒞臨出席，與華航董事長高星潢一同慶祝 CI035 鳳凰城－台北首航啟程，為鳳凰城首班直飛亞洲航班寫下里程碑。

LINE Pay Money上線回饋超搶手 2銀行不到3小時好康搶光

LINE Pay Money於3日下午3點正式上線，大量用戶搶登錄回饋30元的好康，一度發生系統塞車，LINE Pay Money官網上證實上線後多家銀行回饋迅速額滿，其中2家業者不到3小時領取好康額度最快搶光。

川普政府釋出「支持機器人」利多 7檔台廠概念股亮燈開趴

外電報導美國川普政府可能將於明（2026）年發布支持機器人相關的行政命令，今（4）日台股相關機器人族群所羅門（2359）、昆盈（2365）、達明（4585）、羅昇（8347）、昆盈（2365）、和樁（6215）、慧友（5484）等七檔個股亮燈漲停鎖死。

ATM領「便宜日圓」不怕日升息！ 國泰世華銀免手續費延至明年底

日本央行（日銀、BOJ）下周召開資金會議，市場普遍解讀12月升息已成定局，便宜的日圓恐要掰了，不過，不用擔心，國泰世華銀公告ATM使用金融卡從「外幣帳戶」提領趁便宜匯價所兌換日圓現鈔免手續費優惠，延長至明（2026）年底。

外送員酬勞保底「每筆45元」 勞動部：跟隨最低工資調整

15萬名外送員辛勤工作有「保底價」了！勞動部今（4）日針對外送時間需符合最低工資1.25倍計算原則（每小時195元換算每分鐘4.1元），加提「外送保底」機制，提及每筆訂單不得低於45元，且每年可隨最低工資時薪調幅公告調整，再次調升不必修法。

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁 有人花64元買食物中獎

今年9-10月統一發票大獎消費清冊預計今（4）日傍晚公告，據財政部資料顯示，200萬元獎項共開出29張，千萬特別獎號碼「25834483」則開出11張，其中超商、全聯通路一共開出5張，5處零售通路中最低只花64元買鮮食飲品就中獎；至於200萬元獎號「46587380」則有18人幸運中獎，超商包辦6張，有人只花45元就中獎。

記憶體庫存「幾乎沒安全緩衝」 華邦電被求簽6年長約

記憶體大缺貨，研究調查機構集邦（TrendForce）資料顯示，DRAM 供應商的平均庫存週期縮短至2-4週，專家以「幾乎沒有安全緩衝」形容供應吃緊現象，並認為「AI 高階晶片 + 策略錯配」是造成「有錢也難買到貨」的關鍵，華邦電（3443）總經理陳沛銘甚至爆出被客戶求簽6年長約。