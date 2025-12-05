全台第一家！　日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮

▲日月光中壢廠獲永續經營級防火標章殊榮。（圖／日月光提供）

記者高兆麟／台北報導

日月光（3711）中壢廠長年致力於提升防火安全與企業永續之目標，積極配合財團法人台灣建築中心，並經由中華產業防災協會的專業輔導，以永續防災為目標，整合建築、消防及職業安全等三大領域，對防火避難、風險評估、安全管理計畫、韌性防災及緊急應變計畫，進行整體性火災量化風險評估，並透過優化本質安全、提升安全科技及強化防災管理，將火災風險降至最低。

經應變編組演練實證及專家學者實地審查驗證後，給予一致的肯定，成為全台灣第一家獲此殊榮的企業。於12月3日舉行頒獎儀式，由主辦單位中華民國內政部、內政部消防署與承辦單位財團法人台灣建築中心共同舉辦「114年職場消防安全SDGs揭露指南評選活動」，中壢廠資深副總經理沈文智代表領獎。

沈文智表示，日月光中壢廠時刻要求廠內每一位員工，遵守防火安全的規定與紀律，並養成防火安全的文化與觀念，積極參與防火安全的教育訓練與演練；另一方面也藉由國內外各項發生案例來檢討我們自己是否還有遺漏或改善進步的空間，同時更引進紅外線熱成像攝影機、以及AI影像辨識等高科技輔助，三方面由內而外地來強化本公司的防火安全。

此次很榮幸能獲得內政部消防署頒發114 年職場消防安全 SDGs 揭露企業卓越獎，及感謝財團法人台灣建築中心頒發全國企業第一家永續經營級防火標章。未來日月光中壢廠將秉持永續經營的理念，朝向善盡企業社會責任及持續強化防火防災方向邁進。