美媒揭台積電在美設廠難　法規繁瑣建廠成本高昂

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

中央社／華盛頓外電報導

台積電將亞利桑那州鳳凰城打造成半導體重鎮，彰顯在美國執行大型建設工程的困難。晶圓廠建於索諾蘭沙漠，占地465公頃，耗資1650億美元，堪稱全球最昂貴工程之一。

「紐約時報」（The New York Times）記者古德曼（Peter S. Goodman）以「在美國興建晶圓廠為何如此困難的1萬8000個理由」（18,000 Reasons It’s So Hard to Build a Chip Factory in America）為標題撰寫專題報導。 數十家供應商，包括美國和東亞企業，為台積電提供化學品、零組件及工程建設服務，總計投資額約400億美元。這意味沒有來自太平洋對岸的專業知識和資金，鳳凰城不可能轉型為晶片重鎮。

美國自2013年以來就缺乏建設大型國內晶圓廠的經驗，因此必須依賴大量外部援助。 在鳳凰城（Phoenix）西側，居民對設廠計畫表達強烈反對，尤其是封測大廠艾克爾（Amkor）擬建先進封裝與測試園區，居民擔心有毒化學品與稀缺水資源的過度消耗，最終艾克爾另尋他址。

擔憂的居民與肩負國家韌性的工廠之間的對峙，反映美國法規繁瑣、建設流程複雜，使得晶片聚落進度延宕，也解釋為何全球企業對在美國設廠卻步。台積電在台灣習慣快速擴張，但在鳳凰城面臨美國繁複法規、人力不足與高成本等挑戰。

台積電已完成一座晶圓廠生產晶片，並持續建設兩座工廠，未來計劃再增建3座工廠與兩座先進封裝廠，預計美國將生產其1/3先進晶片。

台積電創辦人張忠謀曾指出，美國建廠成本比台灣高出5成，恐失去國際競爭力。台積電在台灣建廠只需一個中央許可，但在亞利桑那州需面對市、郡、州及聯邦多層法規，動輒數千項審批，台積電甚至被迫自行制定1萬8000條規定，耗資3500萬美元。

美國以嚴格法規成功減少污染並提升職安，但也產生了阻礙製造業發展的繁瑣官僚程序。專家指出，如「國家環境政策法」僅要求「文書工作」而非實質限制。環保團體則認為文書程序能促使政府評估環境影響。

另有學者指出，鳳凰城遇到的困難反映台灣等東亞國家對半導體的高度支持，而美國不必為迎合晶片業全面調整制度。

台積電在鳳凰城設廠並非出於地理優勢，而是對地緣政治風險的重新評估。蘋果、輝達等客戶擔心晶片過度依賴台灣工廠，若中國動武恐中斷供應，故台積電在全球包括德國、日本及美國建廠。美國前總統拜登政府亦透過「晶片法」（CHIPS and Science Act）提供超過520億美元補助，其中台積電獲66億美元。

亞利桑那州與州立大學積極引進企業與培育工程人才。鳳凰城擁有廣闊的土地和少見自然災害的氣候，但最大的挑戰是水資源短缺，台積電為此承諾建造廢水處理廠，目標是回收幾乎所有用水。 晶片製造需高精度設備與熟練人員，台積電兩年前曾引進500多名台灣技工，引發工會反彈，並引起美籍員工指控台籍主管排他、溝通使用中文、並忽視安全警示。台積電表示將致力營造安全、包容工作環境。

