全球AI排16落後中星日韓　經濟部官員：台灣3弱項落後

▲經濟部產發署署長邱求慧。（圖／翻攝邱求慧臉書）

記者陳瑩欣／台北報導

英國觀察家報(Observer)發表今年度的Global AI Index結果，台灣排名16名，雖較前一次評比進步5名，但仍落後中星日韓，經濟部產發署署長邱求慧點出人才、商業生態系與開發能力3大弱項，認為這些是阻礙台灣進入前10名的瓶頸。

以下為產發署署長邱求慧臉書撰文：

英國觀察家報(Observer)發表今年度的Global AI Index結果，今年的統計國家從去年的86個增加到93個，而台灣的排名從去年的第21名前進到了第16名。雖然進步了五名，但當我們把數據攤開來看，卻會發現：台灣的成績其實強弱項非常明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

細看各項的分數，台灣的強項是政府策略（全球第 8）與基礎建設（全球第 7）兩大優勢。政府近年推出各項AI政策與晶創台灣方案，加上台積電與伺服器供應鏈帶來的硬體實力，這些都是世界級的強項。

較令人驚喜的是，台灣在 AI 相關法規與社會接受度（第 15 名）與 學術研究（第 18 名）上也展現穩定進步，顯示我們的制度與環境其實已經越來越成熟。

然而，台灣在三項指標的排名都相對落後：

•人才（第 33 名）：高階 AI 人才極度短缺。

•商業生態系（第 30 名）：台灣缺乏能靠 AI 服務賺錢的企業與新創。

•開發能力（第 27 名）：我們多半是工具使用者，而非技術的創造者。

這三項弱點，是阻礙台灣進入前 10 名的瓶頸。

台灣的第 16 名值得肯定，但不能誤解為我們已經站穩。它更像是一個提醒：硬體與國家意志可以幫我們衝到前段，但要真正成為 AI 強國，必須補齊軟體人才與產業生態的發展。

進步值得鼓勵，但前路仍長。台灣還要更努力，才能真正站上 AI 世界舞台。