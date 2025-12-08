不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬　網點頭：漲幅很有感

▲原PO分享2檔被低估的ETF。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

不論是0050還是0056，一直以來都是人氣很高的ETF，但有沒有什麼ETF其實很不錯，但討論度卻很低呢？近日就有網友發文拋問，大家覺得哪檔ETF被低估了？他也率先分享自己覺得很不錯的ETF，也就是0052和00922。貼文曝光後，引起討論。

這名網友在Dcard上，以「覺得被低估的ETF」為標題發文，劈頭就問大家，覺得哪一檔ETF是被低估的呢？她覺得00922就是其一。她認為00922（國泰台灣領袖50）雖為市值型ETF，但配息很高，台積電占42%、鴻海5.57%，然而，卻很少被大家提及。

除了00922，原PO再推0052（富邦科技），她認為這檔跟著台積電猛衝，績效也很不錯，尤其該檔台積電占69.29%，所以她一直有在買。她還透露，她從4月起，就一直定期定額到現在，而0052近來一拆七分割，不只她的帳面變得很漂亮，小資族也更好入手了，不知道大家心中的ETF黑馬是哪一檔的？

貼文曝光後，也有網友表示，「我從分割後開始買0052」、「0052漲幅很有感」、「上周已加碼買5張0052」、「我也覺得是00922」。還有網友回應，「00935一至十一月ETF績效第一」、「科技股的話00935也不錯」、「投00894一票，高價市值型績效各期間都很好」、「00894吧，選股邏輯很強」。