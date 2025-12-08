ONE火災事件後　陽明提醒不實申報貨物內容將面臨罰款或其他責任

▲對於瞞報貨物內容，多數公司都已採取最高3萬美元罰款，還將追究相關責任。（圖／取自洛杉磯港官網）

記者張佩芬／綜合報導

日本海洋網聯船務(ONE)的「One Henry Hudson」上個月21日在洛杉磯港發生後，本月1日宣布自明年1月1日起，調整貨物錯誤申報附加費結構，最高要罰3萬美元；與ONE同屬卓越聯盟的陽明海運，上周四(4日)也發布通知，強調託運人需確保真實準確完整申報貨物，如有瞞報、漏報或錯報等虛假申報行為，將面臨相關罰款或其他責任。

實際上陽明海運去年8月9日公司「動明輪」在寧波北侖港發生爆炸事件後，就已經宣布將瞞報最高罰款提高為3萬美元，同時將對遭受的全部損失和費用向責任方進行索賠，中遠海運、東方海外等也相繼做出類似宣告，並將最高罰款提高為3萬美元。

陽明這次再度提醒託運人，表示為了確保運輸服務的品質和在岸上及海上運營的安全，託運人需要真實且完整地申報所有貨物詳情。在預訂和提單簽發時，請根據適用法規提供準確的貨物描述、特性及所有必要的檔，以促進順暢的運營。

任何隱瞞、遺漏或錯誤申報需要特殊申報的普通貨物、廢物貨物或危險貨物，都可能導致不可預測且嚴重的後果，危及生命和財產，造成重大經濟損失，甚至擾亂承運人的正常運營。

在發生不準確或虛假申報的情況下，託運人應承擔由此產生的運費/費用及所有額外費用的差額、進一步賠償並使承運人免受因這種錯誤描述或錯誤申報導致的人身傷害或死亡及財產損失的所有損失、損害、費用、訴訟和索賠。

如果發現任何虛假申報，無論是否造成實際損失或損害，承運人都將根據公司的政策收取貨物虛假申報費，此外還可能產生其他適用費用和責任。

目前「ONE HENRY HUDSON」已經宣布共同海運，並表示船隻預計計至少需要一周時間才能開始排水操作。即便該船完成排水，從號上卸載貨物的任何作業仍需獲得美國海岸警衛隊的許可，託運人需承擔部分打撈費用，並且在貨物從船上卸下後，需支付保證金才能提貨。