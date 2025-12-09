ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陽明11月營收月增10.22%、年減27.26%　部份市場運價上漲添營收

▲陽明海運。（圖／陽明提供）

▲陽明海11月營收月增10.22%、年減27.26%運。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)今(9)日公告11月單月營收為新台幣127.14億元，較10月營收增加11.79億元，增幅為10.22%，較去年同期營收減少新台幣47.65億元，減幅為27.26%。累計今年至今營收1,505.13億元，較去年同期的2,057.01億元，減少新台幣551.88億元，減幅為26.83%。

陽明說明，11月海運市場持續波動下，東南亞等部份市場運價上漲，使合併營業收入較上月增加。

據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需成長預測，2025年供給成長為6.9%，需求成長為3.5%；2026年供給成長為3.8%，需求成長為2.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經濟合作暨發展組織(OECD)最新12月報告指出，受惠於金融環境改善、AI投資與貿易成長，以及宏觀政策支持，全球經濟展現韌性，預期2025年全球經濟、貿易成長率分別為3.2%、4.2%；2026年則因關稅上調的影響逐漸顯現，預估放緩至2.9%及2.3%，其中新興亞洲仍為全球成長的主要推動力。

另外，OECD同時示警全球經濟成長之脆弱性，如再度出現貿易緊張、財政風險等衝擊，均可能進一步壓抑經濟成長動能。

短期航運市場表現呈現東西向航線艙位供給壓力較大，區間航線如亞洲區間市場貨量需求相較樂觀，陽明海運積極提升貨源，並透過航線區間艙位調配以穩健整體營運表現。

關鍵字： 陽明11月營收月增10.22%部份市場運價上漲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

推薦閱讀

華邦電爆59萬張巨量居人氣王！　10月獲利賺爛、年增逾394倍

華邦電爆59萬張巨量居人氣王！　10月獲利賺爛、年增逾394倍

記憶體族群再掀人氣！華邦電（2344）今（3）日終場爆出超過 59 萬張巨量，一舉拿下台股人氣王寶座。公司最新公告的自結數據也同步亮眼，10 月稅後淨利衝上 11.86 億元，年增 39433.33％（逾 394 倍），獲利「大翻身」成市場焦點。

2025-12-09 17:01
PCB報喜！金居處置明出關 　11月營收刷46個月新高

PCB報喜！金居處置明出關 　11月營收刷46個月新高

PCB電解銅箔廠商金居（8358）公布11月合併營收7.16億元，月增2.04%、年增27.81%，創2022年2月、46個月以來新高；而金居今日股價收漲4.1%，喜迎明（10）日處置解禁出關。

2025-12-09 16:32
日本老闆掃貨砂糖驚動海關！　台糖老董親自出面送3大伴手禮

日本老闆掃貨砂糖驚動海關！　台糖老董親自出面送3大伴手禮

台製砂糖也能牽起台日友誼！日本知名蘋果糖品牌「東京林檎製飴所」創辦人池田喬俊，日前在台灣一次狂掃20包「台糖一號砂糖」，誇張程度不只讓桃機海關多看兩眼，回日本後還驚動了緝毒犬，搞笑事件掀起話題，也意外開啟一段甜蜜交流。

2025-12-09 15:35
史上最高！AI加持11月出口衝上640.5億美元　連25個月開紅盤

史上最高！AI加持11月出口衝上640.5億美元　連25個月開紅盤

台灣出口再度飆上歷史新高！財政部今（9）日公布11月出口金額達 640.5 億美元，在AI、高效能運算（HPC）與雲端服務需求火熱帶動下，年增 56%改寫15年半最大增幅，同時也達成「連25紅」好成績。進口則以 479.7 億美元 同創新高，展現出國內外需求同步增強的強勁氣勢。

2025-12-09 16:55
25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

國安基金規模將大升級！立法院財委會將於明（10）日審查《國家金融安定基金設置及管理條例》修正草案，民進黨立委郭國文、李坤城提案，盼將國安基金可運用資金總額提高至新台幣1兆元，同時取消向公股銀行與政府四大基金借用資金的上限。對此，國安基金今（9）日提交書面報告表態「原則尊重」，並指出這將有助於強化護盤能量、穩定市場。

2025-12-09 16:40
PCB概念股富喬11月營收刷高　逼近現增繳款期股價有撐

PCB概念股富喬11月營收刷高　逼近現增繳款期股價有撐

PCB紗布廠富喬（1815 ）今（9）日公布11月營收，單月營收來到5.73億元，月增1.40%、年增34.05%，續創歷史單月新高，另公司擬辦理6000萬股現增，每股現增溢價66元，原股東預計從11日起至19日止進行現增繳款作業，料股價有撐。

2025-12-09 15:27
川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

美國總統川普於 Truth Social 宣布，將取消輝達H200 AI 晶片對中國的出口限制，在商務部審核機制下重新允許出貨。此舉被視為美中科技戰的重要政策轉折。輝達亦首度對外回應，強調支持政府決定，並稱此安排有助美國維持晶片產業競爭力。

2025-12-09 11:26
主動式台股ETF夯　一表看5檔受益人數突破45萬人創高

主動式台股ETF夯　一表看5檔受益人數突破45萬人創高

今年投資新寵主動式台股ETF人氣強強滾。根據集保戶股權分散12月5日最新統計資料顯示，5檔主動式台股ETF整體受益人數上周增加2.3萬人，統計總人數來到45萬3272人，已連續第8周創下新高，市場法人表示，除了既有的5檔外，年底前預計有4檔主動式台股ETF加入，投資人不妨把握投資機會。

2025-12-09 10:44
萬海11月營收月增3.90%、年減19.14%　亞洲區價量齊揚

萬海11月營收月增3.90%、年減19.14%　亞洲區價量齊揚

萬海航運(2615)今(9)日公告2025年11月合併營收為新台幣108.55億元，月增3.90%，年減19.14%；累計全年營收1,282.74億元，年減13.02%。

2025-12-09 16:40
AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

AI伺服器散熱需求暢望，水冷散熱三雄奇鋐（3017）、富世達（6805）、雙鴻（3324）11月單月營收全數創下歷史新高，其中奇鋐更較去年大增141%。

2025-12-09 13:10

讀者迴響

熱門新聞

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

快訊／台彩億元大獎3得主全領光　花蓮6.92億元幸運兒效率最高

主動式ETF狂吸55萬受益人　一表看13檔戰況

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

首檔兆元台股ETF誕生　0050再降手續費

珍奶、雞排全都有！台積太太赴美開餐廳　台灣美食飄香鳳凰城

台灣港務公司擴大徵才322名　招募說明會報名中

燃油車重獲市場青睞　安永：3因素電動車遇瓶頸

美股記憶體滿血復活！　SanDisk納標普500飆漲

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

基隆-石垣島客貨運定期航線年底開航　票價含食宿與至少40公斤行李

華航董座重返飛行母校勉新人　高星潢：經營公司如駕駛大飛機

日本老闆掃貨砂糖驚動海關！　台糖老董親自出面送3大伴手禮

記憶體蹭AI熱潮報價大漲　受惠受害族群一文看

25年來首調升！國安基金拼擴編至1兆元　立法院書面報告曝光

記憶體嗨漲！華邦電爆10萬大量飆天價　4檔霸佔交易榜

川普開放H200銷中國　輝達大讚：美國晶片業重回競爭舞台

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366