主動式台股ETF添新兵！ 00991A募集破百億成立　12／18掛牌交易

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股主動式ETF自今年第2季上路以來，受惠台股多頭行情推升，規模自成立以來皆有翻倍成長，CMoney統計(截至2025/12/9)，既有5檔ETF總規模來到869億，而12月3日進場募集主動復華未來50(00991A)規模突破百億元，已向主管機關報請成立，預計12月18日正式掛牌交易。

根據券商通路及彙整投信業者統計數據顯示，昨(9)日報請成立的主動復華未來50(00991A)募集總金額為108億元，再創主動式台股ETF上路以來，首次募集最高金額紀錄；此外，募集中的主動群益創新科技(00992A)募集成績亦優於預期，下周則由主動第一金台股優(00994A)接棒開募。市場法人預估，年底前主動式台股ETF整體規模有機會更上層樓，突破千億元大關。

主動復華未來50(00991A)著重主動研究與靈活調整，選股池為市值前150大，並透過雙軌篩選，也就是從市值前50大汰弱留強、51至150大挖掘成長潛力黑馬，打造台灣新50強。

主動復華未來50經理人呂宏宇表示，由於台股2026年企業獲利仍有兩位數成長，在基本面及AI需求推升下，使台股前景樂觀，若因市場雜音出現震盪，將提供進場機會，預估AI概念題材仍是主旋律，建議可透過主動式ETF選股布局，掌握產業趨勢商機。

關鍵字： 標籤:台股主動式ETF投資AI題材金融

