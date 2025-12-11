「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣





▲左營區向來被視為高雄生活機能最完整的蛋黃區，尤其漢神巨蛋開幕後，已形成「高雄最強百貨商圈」。（圖／台慶不動產北高華夏鑫富加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

左營區向來被視為高雄生活機能最完整的蛋黃區，尤其漢神巨蛋開幕後，已形成「高雄最強百貨商圈」，營業額穩坐高雄百貨業龍頭，房市買氣相當穩定。專家坦言，去年在第七波信用管制後，買氣剩一半，不過屋主普遍不急售，房價始終有撐。

《地產詹哥老實說》EP286／交屋潮來了！跌價有機會？ 專家揭2026房市真實劇本

台慶不動產北高華夏鑫富加盟店總經理黃奕家表示，左營兼具百貨、捷運、高鐵、醫療、學區與商圈密度集中等多項優勢，包含漢神巨蛋購物中心、捷運紅線、高鐵左營站、高雄榮民總醫院、多家明星學校等各項機能，對自住客具強大吸引力。

▲買家觀望情緒加重，維持「有人看、猶豫多」的狀態。不過房價並未跟著下滑，原因在於多數屋主不急著脫手。（圖／台慶不動產北高華夏鑫富加盟店提供）

黃奕家表示，目前市場最受歡迎的物件是屋齡10~20年大樓，以2~3房最受青睞，成交價約28~32萬元，今年雖遇上利率、政策連番出招，但區域價格並未明顯鬆動。

黃奕家坦言：「今年買氣若與去年第七波信用管制前相比，確實少了近一半。」買家觀望情緒加重，維持「有人看、猶豫多」的狀態。不過房價並未跟著下滑，原因在於多數屋主不急著脫手。

▲以首購族一段式的新青安利率1.775%來看，不少年輕族群加快看屋腳步。（圖／台慶不動產北高華夏鑫富加盟店提供）

尤其2021年前購屋的自住客，帳面上雖有明顯獲利空間，但議價空間有限，除非急售，否則不會以低於實登、市場行情出售；至於台積電宣布南下高雄設廠後才進場的買家，由於房價已起漲，價格讓利空間更有限，整體成交價維持盤整，沒有明顯下修趨勢。

尤其自從台積電量產後，左營、楠梓一帶形成科技廊帶效應，半導體相關產業鏈工程師置產意願明顯增強，讓左營房價形成支撐。此外，市場也出現首購族回籠的情形，以首購族一段式的新青安利率1.775%來看，不少年輕族群加快看屋腳步。黃奕家分析，整體市場情緒仍偏謹慎，看屋不代表立即成交，最終買氣仍維持在「偏弱」的狀態。

▲台慶不動產北高華夏鑫富加盟店總經理黃奕家表示，半導體相關產業鏈工程師置產意願明顯增強，讓左營房價形成支撐，「買氣雖然掉，但價格還撐著。」（圖／台慶不動產北高華夏鑫富加盟店提供）

現階段「租屋需求比買屋強好幾倍」，黃奕家指出，5年內新屋的2房含車位，月租金約2~2.5萬元，主要租客來自雙薪小家庭或在地上班族，租賃市場相對穩健，且因區域機能完整、科技腹地擴張、高鐵與巨蛋商圈加持，屋主普遍不急售，「買氣雖然掉，但價格還撐著。」

