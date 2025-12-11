ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台新Richart美元定存最高6％　存1萬美元滿期領息1550元

▲▼ 台新金,台新銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新Richart推出美元定存最高6%。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

隨著美國聯準會宣布降息1碼，市場普遍預期降息循環正式啟動，美元定存利率恐將跟隨走低，目前市面主流銀行美元定存利率多落於3%至4%水準，台新Richart不畏趨勢，逆勢推出優利最高6%美元定存，更提供1、3、6個月天期選擇，協助客戶在波動市場中掌握穩健收益、提前卡位優利。

面對市場利率持續走低，投資人對穩定報酬的需求更為殷切。台新Richart此次限時加碼，逆勢調高美元定存利率，並提供最高1個月6%美元新資金定存優惠。即日起至2026年1月4日，僅需從新台幣換匯成美元，或從其他銀行匯入美元至Richart帳戶，即符合美元新資金定存資格。以1個月期最高6%方案試算，存入1萬美元，期滿即可領取約新台幣1,550元利息。更貼心的是，台新Richart提供全天候24小時線上定存服務，無論平日假日，隨時打開Richart App就能輕鬆完成美元新資金定存，理財不再受限。

除了優利定存外，台新Richart針對其他銀行匯入資金，亦提供收款手續費優惠。自12月1日至2026年3月31日，透過Richart App完成單筆美元2,000元(含)以上的外匯收款且入帳，次月即可領取新台幣200元手續費回饋券(每月限量前1,600名)，讓跨轉資金往來更加划算便利。


 

