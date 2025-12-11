《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

▲黃金被視為對抗經濟動盪的資產。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

全球經濟前景動盪不安，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再次發出警告，強調世界正經歷一場可能是人類歷史上最嚴重的經濟崩盤，並直言「真正的資產」將成為財富保值與翻身的關鍵。他點名黃金、白銀、比特幣與以太幣，認為這四類資產將在法定貨幣體系崩解下迎來價值重估。

清崎近日在社群貼文指出，金融崩盤從來不是一夕之間發生，而是長期積累的結果。他回顧，自1965年美國政府停止鑄造含銀貨幣後，「假幣」充斥市場，真正的貴金屬貨幣逐漸被藏起來。1971年，尼克森讓美元脫離金本位，世界經濟由此步入以債養債的時代，並造就今日美國與日本成為全球最大債務國。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「今天，就連有工作的美國人也住不起房，街頭無家可歸者不斷增加，」清崎直言，這正是長期貨幣政策錯誤的結果。他強調，這場金融災難早在1913年就埋下種子，當時美國成立聯邦準備銀行（Fed），徹底改變了美國貨幣制度。

雖然市面充斥「假錢」，但他認為了解貨幣歷史的人將是這場風暴中的贏家。黃金與白銀被他稱為「上帝的貨幣」，而比特幣與以太幣則是「人民的貨幣」。清崎指出，這些真正的資產將隨著虛假法幣體系的瓦解而節節攀升。

他還舉例，自己在1972年用50美元購買的第一枚南非克魯格金幣（Krugerrand），如今已價值超過4,500美元。他坦言，當年甚至需要走私該金幣入境，因為當時美國民眾持有黃金是非法的。

清崎強調，關鍵不在於市場會不會崩盤，而是個人是否有準備。他批評許多人仍抱持「政府會救我」、「我有穩定工作和退休金」等心態，忽略了長期財務教育的重要性。

他最後提問：「為什麼學校從不教我們財務知識？」並呼籲人們儘早開始儲備真正的資產，以因應可能出現的全球金融動盪。