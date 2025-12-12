甲骨文爆雷害慘AI！股價崩15%拖垮整個科技股　降息也救不了

▲美股。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

美股11日受甲骨文（Oracle）財報重擊，AI投資回報疑慮全面升溫，拖累科技股走弱，即便聯準會（Fed）最新宣布降息1碼、釋出較不鷹派訊號，仍難以挽回科技板塊賣壓。標普500指數與那斯達克雙雙開低，費城半導體指數跌近2%，台積電ADR一度挫逾1.5%，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等AI族群也同步下滑。

甲骨文公布年度第二季財報，雖然每股盈餘優於預期，但雲端收入與財測不及市場預期，同時上調AI基礎設施資本支出，引爆市場對其債務與投資回收期的擔憂。財報一出，股價盤後閃崩、早盤一度重挫超過15%，市值瞬間蒸發千億美元，連帶引發整體AI概念股的恐慌性賣壓。

市場人士指出，AI建設成本高、回收長的結構性問題再次浮上檯面。近期雖因Fed降息、經濟維持成長讓市場一度轉樂觀，但投資機構提醒，投資人若意識到降息節奏不如預期，樂觀情緒恐難持續。Fed主席鮑爾表示，利率已處中性位置，未來降息需衡量通膨壓力及勞動市場轉弱風險。

經濟數據方面，美國9月貿易逆差意外縮小至528億美元，創2020年中以來最低；但上周首次申領失業救濟人數飆至23.6萬人，創疫情初期以來最大增幅，顯示勞動市場降溫跡象浮現。市場也密切關注博通（Broadcom）盤後財報，預料將成為AI產業下一個風向球。