美股分歧！道瓊狂噴649點創新高、那指翻黑　AI全倒一片

▲美股。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美股12日盤中走勢分歧，道瓊工業指數在降息利多延續、資金湧入非科技權值股帶動下，強漲 649點、漲幅1.35%，衝上 48,707點、改寫歷史新高；然而科技股壓力沉重，受到甲骨文財報爆雷影響，AI族群下殺、拖累那斯達克指數一度下跌 0.59%，標普500則在平盤附近震盪。

甲骨文（Oracle）在前一日盤後公布財報，曝出資本支出大增、營收與獲利未達市場預期，股價12日暴跌12%，連帶重挫AI概念股，包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）、美光（MU）等均跌約 2.5%。台積電ADR盤中也由黑翻紅後再度震盪，反映科技類股情緒轉弱。

不過資金明顯流向傳統藍籌股，Visa、Home Depot、UnitedHealth 等道瓊成分股全面上漲，帶動大盤創高。蘋果、Meta、亞馬遜盤中小幅走高，但網飛（Netflix）、威訊（Verizon）、微軟（Microsoft）則多呈現回檔整理。

聯準會日前宣布降息1碼，讓市場情緒在早盤依然偏樂觀。儘管最新公布的初領失業金人數高於預期、但貿易逆差降至疫情後最低，10年期美債殖利率回落至4.11%，支撐多頭氣氛。黃金則上漲2%至每盎司4,310美元，而油價走弱、比特幣自高檔回跌至9萬美元附近。

市場目前聚焦博通與好市多盤後財報，預料將進一步牽動AI族群與消費類股後市。