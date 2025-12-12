油輪運價飆漲　新興航運11月營收月增17.28%、年增49.16%

▲新興航運旗下的三艘超大型油輪，11月平均日租是成本價的3.38倍。（圖／新興提供)

記者張佩芬／台北報導

新興航運(2605)今年11月營收4.82億元，月增 17.28%，年增49.16%；累計2025年前11個月總收入達39.13億元，較去年同期減少5.83%。公司說明11月營收大幅提高是因為旗下三艘超大型油輪(VLCC)所參加的聯營池(POOL)，平均日租達到8.28萬元，是成本價2.45萬美元的3.38倍。

新興的VLCC在10月份的平均日租是4.49萬元，11月增加了3.34萬美元。公司整體營收因油輪運價走強而較上月明顯增加。

油輪運價升溫主要受惠於OPEC與南美產量持續提升，再加上亞洲煉油需求穩健成長所致，目前現貨市場日租已經超過10萬美元，有少數短程航線日租甚至超過20萬美元。

新興VLCC在11月的營運天數為90天，較10月減少2天，主係11月日曆日較10月少，收入為 745.3萬美元，較10月增加290.6萬美元，較去年同期增加473.1萬美元。年初至今的收入4,164.8 萬美元，較去年同期增加280.8萬美元。

公司表示，對地緣政治與與率波動等不確定因素，公司持續優化船隊配置、提升營運效率，以穩健步伐因應市場變化並掌握後續需求契機。