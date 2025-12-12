ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

花旗看好台灣2026年經濟前景　供應鏈佈局中東歐成企業新機遇

▲花旗看好台灣2026年經濟前景　供應鏈佈局中東歐成企業新機遇。（圖／花旗台灣）

▲花旗（台灣）商業金融事業群負責人余苑菱（左）﹑花旗中歐區負責人Munir Nanji（右）。（圖／花旗台灣）

記者陳弘修／台北報導

花旗（台灣）商業金融事業群近日攜手會計師事務所，共同舉辦「2026 全球經濟趨勢前瞻論壇」，邀請花旗集團專家團隊，與台灣企業深入剖析2026年全球經濟走向與台灣景氣發展，並進一步分享台商前進中東歐市場的投資機會與產業布局潛力。花旗對台灣未來的經濟前景保持樂觀，預期在科技出口持續暢旺與產業升級推動下，整體景氣可望延續成長趨勢。

根據財政部統計資料顯示，在人工智慧（AI）、高效能運算等先進科技需求帶動下，台灣9月出口表現亮眼，出口總額達542.5億美元，年增33.8%，已連續第23個月呈現正成長。其中，電子零組件與資通訊及視聽產品為主要成長動能，年增率分別達25.6%與86.9%。財政部預估，2025年第4季出口可望延續上升走勢，全年出口表現將創下歷年新高，為台灣2026年經濟發展奠定穩固基礎。

展望2026年台灣經濟走勢，花旗集團大中華經濟學家雷智顏指出，台灣在AI及半導體供應鏈中具備高度競爭力，不論在因應全球變局或調整產業布局上，都擁有相當優勢。她強調，考量接近美國市場、生產成本結構及區域貿易架構等因素，東協、墨西哥與歐盟市場，仍將是台灣企業因應新貿易體系、調整全球布局的重要據點。

隨著全球供應鏈重整及地緣政治局勢持續演變，企業開始重新思考跨區域布局策略。除深耕亞洲市場外，如何進一步拓展連結歐洲的生產與銷售據點，成為企業布局的重要課題。近年在能源轉型、產業回流及供應鏈多元化的推動下，歐洲及中東歐地區逐漸成為全球新一波投資熱區。

花旗捷克國際企業金融業務負責人 Elisa Chen 表示，目前歐洲多國積極推動核能與再生能源發展，包括捷克、匈牙利及羅馬尼亞，皆已啟動新一代核電建設計畫。她指出，儘管德國經濟成長短期內略顯放緩，但預期2026至2027年間仍可維持約1至2%的成長動能。中東歐地區不僅具備成熟的製造基礎，與歐盟市場享有零關稅優勢，且相較其他地區，受美國貿易關稅影響相對有限，成為企業在全球供應鏈重組過程中分散風險、維持營運彈性的理想選擇。

