36國聯袂展出　IEAT國際酒類產品貿易推廣會為全台最大B2B交流平台

▲2025國際酒類產品貿易推廣會開幕大合照，前排左二起經濟部國貿署副署長陳佩利、IEAT理事長黃教漳、日本台灣交流協會會長片山和之。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市進出口公會(IEAT)今(12)日成功舉辦「2025國際酒類產品貿易推廣會」，活動邁入第16年，吸引來自36個外國駐台單位 參與，71 家會員酒商共同展出，現場匯聚超過700位專業買主進行洽談與採購，整體參與規模與買主人次均創歷年新高，為目前全台規模最大的B2B專業酒類媒合交流平台。

IEAT理事長黃教漳於開幕致詞時指出，台灣酒類市場需求近年持續成長，2022年台灣威士忌總進口量達168億台幣，且持續成長中，2023年更達225億台幣，葡萄酒進口總量則是83億、啤酒68億。年消費量已超過7.5億公升，其中進口酒品逐漸成為市場主流，過去10年平均年成長率達 5.6%。黃理事長另分享，熟識的知名企業負責人的個人酒量可在一周內喝3瓶威士忌，充滿商機及潛力，可見台灣酒類市場消費能力極強、平均酒量極好，自然拉升台灣總體酒類消費需求。

▲IEAT理事長黃教漳(中)、經濟部國貿署副署長陳佩利 (左)、日本台灣交流協會會長片山和之(右)致開幕詞。（圖／IEAT提供）

在IEAT長期推動下，「國際酒類產品貿易推廣會」已發展為全台唯一以B2B專業媒合為定位的酒類採購平台，協助專業買主與台灣酒商進行代理洽談、產品引介與通路合作，建立穩定且具效率的交易機制。

黃理事長並表示，今年活動特別邀請日本擔任開幕主題國。日本長期為台灣重要的酒類進口來源國，2024年日本出口至台灣的酒類總量達 288 萬公升。日本酒品涵蓋清酒、啤酒、威士忌、燒酎、利口酒及氣泡調味酒等多元類型，在台灣市場具有高度辨識度與穩定消費族群。近年台灣酒類市場亦出現低酒精與調飲酒款的新趨勢，顯示消費結構持續朝向多元化與品味導向發展。

經濟部國際貿易署副署長陳佩利致詞指出，自 2002年市場開放以來，台灣進口酒量在十年間由2.65億公升成長至3.93億公升，占整體酒類消費比重亦由34%提升至52%，反映台灣酒類市場需求穩定擴張。

IEAT主辦本活動，不僅在國內建立具代表性的專業平台，也已發展為台灣最具指標性的B2B 品酒與媒合盛會。貿易署未來亦將持續透過參展補助、國際通路拓展及Taiwan Select國家共同品牌等措施，協助業者拓展海外市場。

本屆品酒會開幕儀式由日本台灣交流協會規劃，以象徵吉祥與興旺的「鏡開儀式」揭開序幕。日本台灣交流協會會長片山和之表示，日本酒類對台出口金額持續成長，2024年輸台金額已突破新台幣32億元(約159億日圓)，為日本農林水產品與食品對台出口的第一大項目，台灣亦名列日本酒類全球第四大進口市場。他並分享，日本「傳統釀酒技術」已於去年正式列入UNESCO無形文化遺產，象徵超過500年的釀酒文化持續以現代形式傳承發展，期盼透過IEAT 品酒會深化台日酒類產業與文化交流。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；飲酒過量，有害健康。

關鍵字： 36國IEAT國際酒類產品推廣會最大B2B

