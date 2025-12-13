AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後　反駁稱「如期推進」

▲Oracle。（圖／路透）

記者陳瑩欣／綜合報導

甲骨文和博通的業績表現引發投資者擔憂，美股周五（13日）AI股巨震，其中甲骨文連挫2個交易日，市場更傳出，甲骨文的OpenAI資料中心完工延後， 惟根據《CNBC》報導甲骨文反駁此說法，表示「完工本來就在 2028 年而不是 2027 年。」

此前《彭博》報導知情人士消息稱，甲骨文已將部分為OpenAI開發的資料中心竣工日期從2027年推遲至2028年，延期主要是由於勞動力和材料短缺。

甲骨文股價在業績公布及OpenAI資料中心完工延後二利空襲，股價周四、周五分別下跌10.83%、4.47%，周五股價以189.97美元作收。

對於市場傳言，甲骨文公司發言人在發給《CNBC》的電子郵件中表示，「在協議簽署後，我們與OpenAI密切協調，共同製定了選址和交付時間表。所有履行合約義務所需的站點均未出現延誤，所有里程碑均按計劃進行。」

甲骨文發言人並未具體說明何時為OpenAI啟用雲端運算基礎設施。今年9月，OpenAI曾表示與甲骨文達成一項價值超過3000億美元的五年合作協議。

「我們與 OpenAI 保持著良好的關係，」甲骨文公司兩位新任執行長之一 Clay Magouyrk 在 10 月的分析師會議上表示。

成立已有48年的甲骨文，過去主要透過資料庫軟體與企業應用程式的銷售成長。如今，其雲端基礎設施業務已貢獻超過1/4的營收，但在超大規模雲端服務供應商（hyperscaler）中，甲骨文的規模仍小於亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與谷歌（Google）。

