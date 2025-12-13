英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

▲英業達。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本軟體服務商Datasection宣布與英業達（2356）達成1250台搭載10000個NVIDIA B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

石原紀彥指出，此叢集的運算效能將超過200 ExaFLOPS (FP4)，以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，該專案對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也成為下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領導者。

此超級集群採用NVIDIA最新Blackwell B300技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，目的是要解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。

石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection已獲得先進且高度可靠的GPU伺服器供應，以用於部署和擴展其人工智慧資料中心業務，此次合作使得Datasection能夠優先獲得下一世代硬體，從而加速其在多個市場的擴張。



