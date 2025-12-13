ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

▲英業達。（圖／記者楊絡懸攝）

▲英業達。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／綜合報導

日本軟體服務商Datasection宣布與英業達（2356）達成1250台搭載10000個NVIDIA B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

石原紀彥指出，此叢集的運算效能將超過200 ExaFLOPS (FP4)，以因應全球最大雲端服務供應商之一的客戶需求，該專案對Datasection來說，將是一個重要的里程碑，不但鞏固其在亞太區AI基礎設施提供者的領先地位，也成為下一代AI基礎設施開發領域新興的全球領導者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此超級集群採用NVIDIA最新Blackwell B300技術，為日本與亞太區企業提供企業級AI運算服務，目的是要解決高效能人工智慧運算基礎設施嚴重短缺的問題，尤其是市場需求遠高於供給的情況下，企業與公家機構正在加速推動AI轉型計畫。

石原紀彥表示，透過與英業達的策略合作，Datasection已獲得先進且高度可靠的GPU伺服器供應，以用於部署和擴展其人工智慧資料中心業務，此次合作使得Datasection能夠優先獲得下一世代硬體，從而加速其在多個市場的擴張。


 

關鍵字： 英業達DatasectionNVIDIAB300AI叢集超級運算

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【違停釀禍】男閃3違停貨車跨雙黃線　女騎士遭對撞頭部重創

推薦閱讀

AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後　反駁稱「如期推進」

AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後　反駁稱「如期推進」

甲骨文和博通的業績表現引發投資者擔憂，美股周五（13日）AI股巨震，其中甲骨文連挫2個交易日，市場更傳出甲骨文的OpenAI資料中心完工延後， 惟根據《CNBC》報導，甲骨文反駁此說法，表示「完工本來就在 2028 年而不是 2027 年。」

2025-12-13 10:56
不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

《路透》12日報導，儘管人工智慧(AI)泡沫的擔憂給全球市場蒙上了一層陰影，但台灣科技股的漲勢卻鮮有放緩的跡象，這凸顯了台灣本土投資者對人工智慧結構性優勢的信心，而這些優勢可能被外國投資者所忽視。

2025-12-13 11:44
IET-KY盤中股價寫新天價　自結10月每股賺0.78、轉虧為盈

IET-KY盤中股價寫新天價　自結10月每股賺0.78、轉虧為盈

磊晶廠IET-KY （英特磊、4971）在12日股價盤中寫下278元新天價，惟股價波動大，達公布注意交易資訊標準，公司今（13日）公布自結10月單月每股稅後盈餘（EPS）0.78元，與去年同期相較轉虧為盈，且賺贏前3季。

2025-12-13 12:38
中國瘋搶H200晶片！　外媒曝輝達考慮擴產

中國瘋搶H200晶片！　外媒曝輝達考慮擴產

《路透》報導，兩位知情人士透露，NVIDIA(輝達）已告知中國客戶，由於訂單超過了目前的產能，正在評估增加其 AI晶片H200的產能。

2025-12-13 10:18
英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

英業達獲日商Datasection 大單　採購1250台B300 伺服器

日本軟體服務商Datasection宣布與英業達（2356）達成1250台搭載10000個NVIDIA B300 GPU的伺服器採購協議，並將在澳洲雪梨建立一個世界級、全球首個配備NVIDIA B300 GPU的超大規模AI叢集。

2025-12-13 16:10
「海鯤軍艦」團隊積極解決問題　無工程技術的瓶頸與困難

「海鯤軍艦」團隊積極解決問題　無工程技術的瓶頸與困難

「海鯤軍艦」備受國人關注，相關傳聞一再出現，台灣國際造船公司(2208)今(13)日下午發布訊息指出，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，盼望國人能夠理解並持續支持。

2025-12-13 14:48
萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕　支持全台中小社福單位

萬海慈善「讓愛閃耀」藝術公益特展開幕　支持全台中小社福單位

「當藝術碰上公益，讓色彩更有溫度」，萬海慈善與策展人張洛君、許蓁蓁攜手合作Care in & Change out「讓愛閃耀」社福 × 藝術公益特展，今年邁入第七屆，於12月13日至12月21日在台灣當代文化實驗場 C-LAB 圖書館一樓展出。

2025-12-13 14:29
MSI入選《Forbes》全球最佳雇主　打造支持專業成長卓越職場環境

MSI入選《Forbes》全球最佳雇主　打造支持專業成長卓越職場環境

全球電競與高效能運算領導品牌 MSI微星科技今年再度榮登《Forbes 全球最佳雇主（World’s Best Employers 2025）》榜單。

2025-12-13 08:04
年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

聯準會宣布降息，金融市場不確定因素消失，台股重返2萬8千點，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，聯準會如預期降息一碼，且將以每月400億美元買進國庫券，有助於提升市場資金活水，台股則在降息消息塵埃落動後，近日出現高檔震盪，由於時間日趨接近年底，法人年度作帳行情進入最後關鍵期，看好晶圓龍頭大廠11月營收同期最佳、技術面維持相對強勢，且適逢外資開始休假，預期大盤將以盤堅震盪、類股輪動，中小型族群更具表現空間。

2025-12-13 06:05
廣運旗下金運發表2.5MW超大型液冷CDU　目標明年申請公發興櫃

廣運旗下金運發表2.5MW超大型液冷CDU　目標明年申請公發興櫃

廣運集團（6125）子公司金運科技12日舉辦年度產品發表會，正式揭露金運科技在 AIDC（AI Data Center）布局的最新成果，不僅推出台灣首批自主研發的 2.5MW 超大型液冷 CDU（Cooling Distribution Unit），並同步公布已完成 AIDC 全球策略合作夥伴整合、目標於 2026 年申請股票公發興櫃。

2025-12-13 06:00

讀者迴響

熱門新聞

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

明年配息可期！金融類股指數創高　中信金刷28年高點

中遠海運下單訂造87艘新船　刷新紀錄也拉回大陸造船業市佔率

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」　短期違約評等降至F3

今年最後一波除息秀！　14檔ETF吸逾200萬人參與

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

普發1萬元逾325萬人未領取！　數發部公布「登記入帳最多人選」

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

中國瘋搶H200晶片！　外媒曝輝達考慮擴產

《富爸爸》作者示警世界經濟崩潰　靠4類「真正資產」變有錢

海事保險專業Sedgwick設台灣公司　總經理陳竑一擁AAA理算人資格

廣運旗下金運發表2.5MW超大型液冷CDU　目標明年申請公發興櫃

「最強百貨商圈」限貸後買氣剩一半　在地：屋主不急賣

AI震央甲骨文遭傳OpenAI資料中心完工延後　反駁稱「如期推進」

加油再等等！　下週國內汽、柴油估有望降2到3角

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366