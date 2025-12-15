快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本周一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

截至台北時間15日上午8點10分左右，韓國晶片股率先遭到砍殺，SK海力士股價暴跌4.4%，報54.6萬韓元，三星電子也下跌3.4%，至105,200韓元。韓股KOSPI指數早盤重挫2.7%。

日本股市方面，科技巨頭軟銀集團重挫5%，鎧俠殺逾7%，日經225指數低開0.9%，開盤不到15分鐘即跌逾600點或1.19%，科技族群明顯承壓。

《CNBC》指出，美股三大指數上周五全面收黑，標普500指數跌1.07%，那斯達克重挫1.69%，道瓊工業指數跌0.51%，儘管盤中一度創高。與AI題材密切相關的個股表現慘烈，博通（Broadcom）暴跌逾11%，AMD、Palantir、Micron等也遭到拋售，拖累整體大盤。

Argent Capital Management投資組合經理Jed Ellerbroek分析，投資人對AI已經不再盲目樂觀，「雖然不至於完全悲觀，但顯然變得更加謹慎、猶豫。」

市場本周焦點將集中在亞洲主要經濟數據上。中國即將公布11月的零售銷售、固定資產投資與工業生產數據；日本則將發布央行主導的企業短觀調查結果，反映企業對景氣的真實看法。

澳洲S&P/ASX 200指數早盤下跌0.66%；香港恆生指數期貨則報25,735點，低於上周五收盤價25,976.79點。整體亞太市場籠罩在避險氛圍中，台股今勢必受到壓力考驗。