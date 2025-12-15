151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

進一步觀察本周除息9檔台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918都有10%以上，若以12月以來報酬率來看，00919上漲3.26.28%漲幅出色，也讓1283192位受益人持有信心增加，市場法人表示，00919連續11季維持10% 以上，12月以來績效表現亮麗，息利雙收最可期，最後買進日為12月15日，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。
 

