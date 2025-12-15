ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

▲勞工示意照，非指紓困當事人。（圖／記者李毓康攝）

▲勞工示意照，非指紓困當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者陳瑩欣／台北報導

115年度勞保紓困貸款今日開辦，據勞保局、土銀資料顯示，至今（15）日下午5點，受理件數達2萬8791件，金額為28億7462元，不論件數、金額皆較去年衰退約1%，推測與股市行情好、企業加薪等因素，急調頭寸者降低有關。

▲勞工紓困貸款首日申辦情形。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勞工紓困貸款首日申辦情形。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

勞保局指出，勞工紓困貸款申請期間自今日起至明年1月2日(周五)止。據統計，首日申請紓困貸款者99.78%都採線上申請，僅64件臨櫃申請案，總件數2萬8791件較去年開辦首日少260件，金額較去年開辦首日略減2734萬元。

115年勞工紓困貸款申請資格(需同時符合4要件)
1、生活困難需要紓困。
2、參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）。
3、無欠繳勞工保險費及滯納金。
4、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

另外，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

貸款額度：每一位被保險人最高貸款金額10萬元。
申請方式：
1、向土地銀行網路申請( https://oi.landbank.com.tw/labor)。
2、向土地銀行所屬分行臨櫃申請
3、郵遞申請。

勞保局提醒，凡符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請，直接辦理網路簽約及對保，不須親自至土地銀行櫃台辦理。本貸款還款方式是於撥款後次月，由土地銀行帳戶按月扣款，如契約到期後有未清償之貸款本息，請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付，致影響經濟生活。

關鍵字： 勞工紓困貸款申請土地銀行低利貸款線上申請

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

寇世勳送別坣娜　悲嘆：她太年輕就走了

推薦閱讀

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

拼賺6.2萬！5檔抽籤申購拼場　矽科宏晟價差最大

年底抽籤申購行情續熱，本週共有 5 檔股票開放申購，涵蓋初上櫃與上市增資案件，其中以矽科宏晟（6725）價差最為亮眼，若投資人申購順利中籤、以目前市價估算，單張潛在獲利可達 6.4 萬元。

2025-12-15 12:24
台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

採月月配，受益人數約5.3萬人的高股息ETF台新永續高息中小（00936）於今（15）日除息，每股配發0.055元，上周五（12日）收盤價15.89元，今日除息參考價為15.83元；台新AI優息動能（00962）同樣於今日除息，每股配發0.025元，上周五收盤價10.82元，除息參考價10.79元，受到大盤下挫拖累，兩檔ETF均處於貼息狀態。

2025-12-15 10:46
LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

為持續強化台新Richart卡於數位客群與全場景消費的服務力，台新銀行今(15)日公布2026年全新權益，亮點包括新增LINE Pay等60大加碼通路最高3.3%回饋，並推出市場獨家的「機車路邊免費停車」權益，為年輕族群打造更完整的支付與通勤體驗。

2025-12-15 11:27
11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

歲末年終各銀行信用卡權益調整策略陸續出爐，不過金融圈最側目的是中小型業者台中銀行（2812）祭出「1人限辦3張」手段，讓業界驚嘆「太勇敢」。

2025-12-15 11:21
記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

台股今（15）日開盤重挫逾513點後迅速收斂，開盤1小時跌點來到270點左右，記憶體集團股強勢抗跌，華邦電（2344）湧逾25萬張成交量從跌7.5%縮至2.41%；華東（8110）更不畏大股東申讓賣壓，開盤不到10分鐘翻紅向上，漲逾半根。

2025-12-15 10:11
大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

大同（2371）14日公告，收受委任律師通知本公司與華映科技(集團)股份有限公司間中華人民共和國最高人民法院訴訟案判決結果，遭駁回上訴，維持原判，大同需賠償中國華映人民幣30.29億元（約新台幣131億元），儘管大同表示中國判決未經台灣法院認可，在台灣沒有執行力，並將提再審，但今日股價仍被打入跌停鎖死，來到31.6元。

2025-12-15 10:13
151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

統計本周將有9檔季配型台股ETF將除息，而明（16）日除息有群益台灣精選高息（00919）、富邦旗艦50（009802）、凱基優選高股息30（00915）、兆豐龍頭等權重（00921）以及中信綠能及電動車ETF（00896）等五檔，合計受益人數達151萬人，最後買進日為今（15）日，投資人可多留意相關投資契機。

2025-12-15 09:43
快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

受到美股上周五AI概念股重挫影響，亞股本週一（15日）全面走跌，日韓科技股成為殺盤重災區，台股今開盤也備受關注。市場對AI題材的狂熱出現降溫跡象，投資人轉趨觀望，亞洲投資人同時也在靜待中國與日本的重量級經濟數據出爐。

2025-12-15 08:32
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

撐過生活難關靠這筆！勞動部與土地銀行合作推出「勞工保險被保險人紓困貸款」，今（15）日上午8點起正式開放線上申請，每人最高可貸新台幣10萬元，利率為年息2.165%，貸款期限3年。申辦截止日為民國115年1月2日，提醒符合資格的勞工朋友把握時間上網申請，或透過臨櫃、郵寄等方式辦理。

2025-12-15 06:00
外資重砍華邦電10萬張殺最兇　鴻海、台積電擠進賣超前3名

外資重砍華邦電10萬張殺最兇　鴻海、台積電擠進賣超前3名

受到美股重挫拖累，外資由買轉賣，今（15）日大舉調節489.94億元，為今年單日第12大賣超金額，記憶體華邦電（2344）遭到倒貨10萬8325張，而電子權值鴻海（2317）、台積電（2330）分居外資賣超第二、三名個股，賣超張數2萬294張、1萬1950張。

2025-12-15 17:47

讀者迴響

熱門新聞

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

LINE Pay加碼來了　台新Richart卡2026權益三大重點一次看

快訊／AI降溫效應！日韓科技廠臉綠　台股挫咧等

尪年收300萬！全職主婦突得知1事急找工作

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

11月信用卡淨發行84張　台中銀霸氣官宣「明年起1人限持3張」

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

台積電35元至1450　台股屠殺513點失守27700點

151萬股民注意！5檔季配台股ETF明除息　00919今最後上車日

國營事業失寵！中油甄試報考低於8000人　連2年錄取率衝破10%

上任不到一年！酷澎「台灣負責人」驚傳閃辭

台股氣虛2檔ETF陷貼息　00713、00915、00919除息前帶量翻紅

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

政院傾向不副署　經長「還不曉得怎麼決定」

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366