快訊／勞工紓困貸款申請首日　湧2.87萬件進線借逾28億

記者陳瑩欣／台北報導

115年度勞保紓困貸款今日開辦，據勞保局、土銀資料顯示，至今（15）日下午5點，受理件數達2萬8791件，金額為28億7462元，不論件數、金額皆較去年衰退約1%，推測與股市行情好、企業加薪等因素，急調頭寸者降低有關。





勞保局指出，勞工紓困貸款申請期間自今日起至明年1月2日(周五)止。據統計，首日申請紓困貸款者99.78%都採線上申請，僅64件臨櫃申請案，總件數2萬8791件較去年開辦首日少260件，金額較去年開辦首日略減2734萬元。



115年勞工紓困貸款申請資格(需同時符合4要件)

1、生活困難需要紓困。

2、參加勞工保險年資滿15年（計算至115年1月2日止）。

3、無欠繳勞工保險費及滯納金。

4、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

另外，已請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

貸款額度：每一位被保險人最高貸款金額10萬元。

申請方式：

1、向土地銀行網路申請( https://oi.landbank.com.tw/labor)。

2、向土地銀行所屬分行臨櫃申請

3、郵遞申請。

勞保局提醒，凡符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可透過網路申請，直接辦理網路簽約及對保，不須親自至土地銀行櫃台辦理。本貸款還款方式是於撥款後次月，由土地銀行帳戶按月扣款，如契約到期後有未清償之貸款本息，請於有能力時及早償還，避免保險事故發生時，因扣減保險給付，致影響經濟生活。