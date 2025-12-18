AI題材不再雞犬升天　主動選股更靠得住！

【摩根投信行銷資訊】

過去兩年，AI熱潮席捲全球，基礎建設相關的晶片、伺服器、資料中心成為投資焦點，企業大舉增加資本支出，股價也因「成長故事」而飆升。然而，隨著市場逐漸成熟，投資人開始更嚴格檢視企業在AI投資上的「實際獲利」與「變現能力」，不再僅憑題材炒作。加上高價股族群引發對高估值的疑慮，投資人期待企業能有更高的成長動能，反而成為利多不漲的主因。

主動選股 挑出黑馬及避開地雷

摩根資產管理認為，美股市場正從過去高度集中於科技巨頭的現象，逐步轉向更廣泛的成長動能，主動選股肩負「挑出黑馬」及「避開地雷」的雙重使命。隨著AI持續發展與應用落地，排除科技七雄之後的S&P 500指數中的企業成長潛力將更受市場關注，畢竟科技七雄也不過就是S&P 500市值前七大個股，包含Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta及Tesla，但另外多達493家企業正在積極將AI技術轉化為實際獲利，換言之，戰場不再是科技七雄獨佔，所有企業重新歸位，獲利能力將成為下一波市場檢驗的嚴格標準。

反應到投資上，這也代表，主動式管理更為重要，因為過去只要講到AI即可「雞犬升天」的衝動投資恐怕已經成為過去式，套用到大家喜愛的ETF這項投資工具上，你當然可以投資被動ETF，但2026年起，更要留意主動式ETF帶來的機會。

2026美股獲利動能擴散

隨著美國聯準會進入「降息慢車道」，企業融資成本下降，市場結構出現關鍵轉折。最新預估顯示，S&P 500中非科技七雄企業獲利成長率在2025可望回升至逾9%，並在2026年出現雙位數成長，來到11%，這是兩年多來首次出現明顯復甦。(資料來源: FactSet、標準普爾、摩根資產管理。《環球市場縱覽-美國版》，統計至2025.11.28)

根據統計，過去三年來，美股的獲利成長高度集中於科技七雄。但自2025年起，兩者的差距已開始縮小，而市場預估非七雄的企業獲利在2026年更會突破雙位數，顯示從2026年起，企業的的獲利動能可望更為全面擴散。

圖 : S&P 500指數企業的獲利成長(預估)

資料來源：FactSet、標準普爾、摩根資產管理。《環球市場縱覽-美國版》，統計至2025.11.28

多元輪動的環境有利主動式管理發揮優勢

摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱00989A）產品經理溥琪琳表示，科技七雄的企業獲利在2026年仍可望保持強勁，但於此同時，聯準會也已經轉入降息慢車道，而降息將有助於企業進行更廣泛的擴張，推動本益比與獲利提升。

00989A產品經理溥琪琳補充，隨著非科技七雄企業獲利逐步追上，2026年美股預期將有更多輪動空間，主動式資產管理業者與投資人將有更多元的投資機會，能夠在分化的市場中挑選出具備AI變現力與成長潛力的黑馬企業。

分散布局可望找到更多黑馬企業

00989A產品經理溥琪琳說，在現實世界裡，多數科技投資人的投資體驗並不總是一帆風順；因為科技產業不只變革快速，對市場與利率的變化也更為敏感，因此股價波動也更為激烈；從2020年的新冠疫情、2022年聯準會的快速升息、2025年的關稅戰等事件，皆導致相關企業股價崩跌，投資人的體驗已相當深刻；因此透過分散配置的主動式管理，不但可以掌握科技變革的多元機會，也能降低單一產業對投資組合的衝擊，進而有機會提升整體的投資成果。

溥琪琳說，這種情況在現實世界已經發生。隨著AI的應用逐漸深化，能夠受惠於AI題材的企業，也不再侷限於傳統的資訊科技類股或科技七雄。所以訴求主動式管理的基金經理團隊，在未來也會有更充裕的空間，替投資人找到更多因導入新技術，而使業績大幅成長的黑馬企業。像在消費、工業、金融或醫療等領域，市場也找到愈來愈多的黑馬企業；可見把布局的視角放大，才是2026年投資科技股該前進的方向。

用定期定額發揮長線戰略眼光

00989A產品經理溥琪琳說，00989A這檔ETF的投資策略，正是把焦點放在能導入科技應用、具備強勁獲利能力、且有潛力成為行業龍頭的黑馬企業進行布局；不侷限於市值大小，也不受限於特定的產業類別，這種具備長期戰略眼光的投資策略，更適合投資人用定期定額的方式長期投資。

摩根資產管理相信，科技應用不會僅侷限於單一領域，隨著產業變化的加速，多元配置且長期投資，反而更有機會給自己創造超額報酬。在這背景下，建議投資人可採取「定期定額」策略，長期配置00989A「摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，用兼顧科技七雄與其他產業的投資策略，掌握美國科技長線多元的投資機會。

