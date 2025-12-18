AI題材不再雞犬升天　主動選股更靠得住！

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

過去兩年，AI熱潮席捲全球，基礎建設相關的晶片、伺服器、資料中心成為投資焦點，企業大舉增加資本支出，股價也因「成長故事」而飆升。然而，隨著市場逐漸成熟，投資人開始更嚴格檢視企業在AI投資上的「實際獲利」與「變現能力」，不再僅憑題材炒作。加上高價股族群引發對高估值的疑慮，投資人期待企業能有更高的成長動能，反而成為利多不漲的主因。

主動選股　挑出黑馬及避開地雷

摩根資產管理認為，美股市場正從過去高度集中於科技巨頭的現象，逐步轉向更廣泛的成長動能，主動選股肩負「挑出黑馬」及「避開地雷」的雙重使命。隨著AI持續發展與應用落地，排除科技七雄之後的S&P 500指數中的企業成長潛力將更受市場關注，畢竟科技七雄也不過就是S&P 500市值前七大個股，包含Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta及Tesla，但另外多達493家企業正在積極將AI技術轉化為實際獲利，換言之，戰場不再是科技七雄獨佔，所有企業重新歸位，獲利能力將成為下一波市場檢驗的嚴格標準。

反應到投資上，這也代表，主動式管理更為重要，因為過去只要講到AI即可「雞犬升天」的衝動投資恐怕已經成為過去式，套用到大家喜愛的ETF這項投資工具上，你當然可以投資被動ETF，但2026年起，更要留意主動式ETF帶來的機會。

2026美股獲利動能擴散

隨著美國聯準會進入「降息慢車道」，企業融資成本下降，市場結構出現關鍵轉折。最新預估顯示，S&P 500中非科技七雄企業獲利成長率在2025可望回升至逾9%，並在2026年出現雙位數成長，來到11%，這是兩年多來首次出現明顯復甦。(資料來源: FactSet、標準普爾、摩根資產管理。《環球市場縱覽-美國版》，統計至2025.11.28)

根據統計，過去三年來，美股的獲利成長高度集中於科技七雄。但自2025年起，兩者的差距已開始縮小，而市場預估非七雄的企業獲利在2026年更會突破雙位數，顯示從2026年起，企業的的獲利動能可望更為全面擴散。

圖 : S&P 500指數企業的獲利成長(預估)

▲▼美股,AI,摩根投信,S&P 500指數,投資,理財。（圖／業者提供）

資料來源：FactSet、標準普爾、摩根資產管理。《環球市場縱覽-美國版》，統計至2025.11.28

多元輪動的環境有利主動式管理發揮優勢

摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱00989A）產品經理溥琪琳表示，科技七雄的企業獲利在2026年仍可望保持強勁，但於此同時，聯準會也已經轉入降息慢車道，而降息將有助於企業進行更廣泛的擴張，推動本益比與獲利提升。

00989A產品經理溥琪琳補充，隨著非科技七雄企業獲利逐步追上，2026年美股預期將有更多輪動空間，主動式資產管理業者與投資人將有更多元的投資機會，能夠在分化的市場中挑選出具備AI變現力與成長潛力的黑馬企業。

分散布局可望找到更多黑馬企業

00989A產品經理溥琪琳說，在現實世界裡，多數科技投資人的投資體驗並不總是一帆風順；因為科技產業不只變革快速，對市場與利率的變化也更為敏感，因此股價波動也更為激烈；從2020年的新冠疫情、2022年聯準會的快速升息、2025年的關稅戰等事件，皆導致相關企業股價崩跌，投資人的體驗已相當深刻；因此透過分散配置的主動式管理，不但可以掌握科技變革的多元機會，也能降低單一產業對投資組合的衝擊，進而有機會提升整體的投資成果。

溥琪琳說，這種情況在現實世界已經發生。隨著AI的應用逐漸深化，能夠受惠於AI題材的企業，也不再侷限於傳統的資訊科技類股或科技七雄。所以訴求主動式管理的基金經理團隊，在未來也會有更充裕的空間，替投資人找到更多因導入新技術，而使業績大幅成長的黑馬企業。像在消費、工業、金融或醫療等領域，市場也找到愈來愈多的黑馬企業；可見把布局的視角放大，才是2026年投資科技股該前進的方向。

用定期定額發揮長線戰略眼光

00989A產品經理溥琪琳說，00989A這檔ETF的投資策略，正是把焦點放在能導入科技應用、具備強勁獲利能力、且有潛力成為行業龍頭的黑馬企業進行布局；不侷限於市值大小，也不受限於特定的產業類別，這種具備長期戰略眼光的投資策略，更適合投資人用定期定額的方式長期投資。

摩根資產管理相信，科技應用不會僅侷限於單一領域，隨著產業變化的加速，多元配置且長期投資，反而更有機會給自己創造超額報酬。在這背景下，建議投資人可採取「定期定額」策略，長期配置00989A「摩根大美國領先科技主動式ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，用兼顧科技七雄與其他產業的投資策略，掌握美國科技長線多元的投資機會。

▲▼美股,AI,摩根投信,S&P 500指數,投資,理財。（圖／業者提供）

【摩根投信 獨立經營管理】「摩根」為 J.P. Morgan Asset Management 於台灣事業體之行銷名稱。摩根所作任何投資意見與市場分析結果，係依據資料製作當時情況進行判斷，惟可能因市場變化而更動，投資標的之價格與收益亦將隨時變動。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。此外，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動。另，內容如涉新興市場之部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度亦可能低於已開發國家，而使資產價值受不同程度影響，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書，本公司及銷售機構均備有公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站查詢。本基金上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。本基金自成立日起至上市日 ( 不含當日 ) 前，經理公司不接受本基金受益權單位之申購或買回。本基金受益憑證之上市買賣，應依臺灣證券交易所 ( 以下簡稱「臺灣證交所」) 有關規定辦理。投資人於本基金成立日 ( 不含當日 ) 前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格，不等同於本基金掛牌上市之價格，參與申購之投資人需自行承擔本基金成立日起至上市日止期間，基金淨資產價格波動所產生折／溢價之風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於本基金每營業日結算所得之淨值，例如因為投資人買賣供需等波動變化而造成折／溢價之交易風險。本基金自成立日起，即得依據本基金投資策略主動進行投資佈局，本基金投資組合成分價格波動將會影響本基金淨值表現。本基金於上市日後將依臺灣證交所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，因此計算盤中估計淨值與實際基金淨值計算之基金投資組合或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以經理公司最終公告之每日淨值為準。本基金為主動式交易所交易基金，故投資目標未追蹤、模擬或複製特定指數之表現，而係經理公司依其所訂投資策略進行基金投資。境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券，僅限掛牌上市之有價證券，且除了取得主管機關特別核准外，境外基金不得超過淨資產價值之20%，投資人亦須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故以非投資等級債券為訴求之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。投資非投資等級債券之基金可能投資美國Rule 144A債券（境內基金投資比例最高可達基金總資產30%），該債券屬私募性質，易發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或價格不透明導致高波動性之風險。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金的配息可能由基金的收益或本金或收益平準金中支付。任何涉及由本金或收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損，投資人於申購時應謹慎考量。投資人可至摩根資產管理官方網站(am.jpmorgan.com/tw)查詢基金配息及淨值組成項目。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。投資人應留意衍生性工具/證券相關商品等槓桿投資策略所可能產生之投資風險(詳見公開說明書或投資人須知)。摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)可分配收益來源為投資所得之現金股利、利息收入、子基金收益分配、收益平準金扣除本基金應負擔之費用，另得於已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之費用後為正數，且本基金於收益評價日之每受益權單位價值須高於發行價格，且每受益權單位價值減去當次單位可分配收益之餘額不低於發行價格時，得納入分配。本基金每季依公開說明書所載時點進行收益評價，本公司得依收益情況自行決定每季分配之金額或不分配，故分配之金額並非一定相同。當基金實際配息率低於參考配息率(如有)，且因一段期間內淨申購單位數增加達本公司所訂之一定百分比而有稀釋配息率之虞時，始得動用收益平準金進行分配。本基金投資無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。本基金投資可能產生的最大損失為全部本金，投資人需自負盈虧。本公司自當盡力提供正確的資訊，但文中之數據、預測或意見可能有脫漏、錯誤或因環境變化而有變更，本公司與其關係企業及各該董事、監察人、受僱人，對此不負任何法律責任。投資人如欲進行投資，應自行判斷投資標的、投資風險，承擔投資損益結果，不應將本資料引為投資之唯一依據。在適用法律允許的範圍內，本公司可進行電話錄音及監測電子通訊，以履行本公司的法律和監管義務以及遵守內部政策。本公司將根據我們的隱私權政策（https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/privacy-statement/）收集、儲存及處理個人資料。摩根網站為摩根資產管理在台灣之入口網站：國內、境外基金交易服務由摩根投信提供。本網站內容之所有權利為摩根資產管理集團所有，任何人未經同意，不得為任何重製、轉載、散布、改作等侵害智慧財產權或其他權利之行為，並不得將網站全部或部分內容轉載於任何形式媒體。

摩根證券投資信託股份有限公司 109金管投信新字第002號 統一編號：86385124 地址：台北市信義區松智路1號20樓 電話：02-8726-8686 (臨櫃服務請事先洽詢：0800-045-333)

