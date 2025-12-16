基隆港西16~18、20碼頭完成整修　強化碼頭安全與營運效能

▲西17、18碼頭整修工程完工後營運現況。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆分公司為能提升港區營運效能，完成「基隆港西17、18軌道(含西16～18、20碼頭)整修工程」，該工程結合橋式機鋼軌全面汰換，以及西16～18、20碼頭面板、基樁及附屬設施修復等工項，成功提升橋式機行走平順度、碼頭結構安全性，增進港區整體作業安全性、降低設備故障率，達到提升營運效能之效益。

基隆港務分公司就碼頭等結構物辦理定期檢測，發現服務近40年的基隆港西16～18、20碼頭面板與基樁等構件已有劣化跡象，另西17-18碼頭橋式機軌道亦已有磨損、變形及不平整等問題，進而辦理相關維修工程，以維護碼頭營運安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本工程內容包括西17及西18碼頭之橋式機軌道進行拆除汰換及基礎改善，軌道總長度約1,100公尺(海陸側各550公尺)，同時整修電纜槽、抗拉器、防颱鎖及阻擋器等附屬設施，另在碼頭結構方面，納入西16～18、20碼頭面板及基樁破孔等修復，以提升橋式機行走穩定度及整體使用安全性。

在施工前與港區碼頭經營業者充分溝通及宣導，且為降低對裝卸作業與交通動線之影響，採分段施作方式，結合橋式機歲修並利用非尖峰時段施作，兼顧港埠營運與工程改善需求，該工程已完成並恢復正常營運效能。

展望未來，基隆港務分公司將持續盤點基隆港各項設施與貨櫃運能需求，配合國家港口發展政策及市港再生願景，逐步推動老舊碼頭更新，從過去的零星修補邁向系統化大修繕，強化營運安全與永續效能，朝向智慧、安全、低碳、韌性、高效率與兼具現代化國際港口邁進，持續扮演北台灣重要海運樞紐角色。