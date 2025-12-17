不動產大老闆喊「骨折」　彭博：央行調控觀察期還要一段時間

▲外電稱，央行調控觀察期需要一段時間。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

央行祭出「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，讓不動產大老闆喊出「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」讓明（18）日央行即將登場利率會議備受矚目，根據《彭博》季度調查的預估中值顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四將維持重貼現率在2%，放鬆選擇性信用管制可能還需要一段時間觀察。

在AI科技熱潮，一掃川普貿易戰疑慮下，台灣央行仍為少數不動用降息工具的亞太地區央行，《彭博》預期，穩健成長與通膨可控的前景或將使這段利率不變的時間再拉長至少一年。

32名經濟學家一致認央行利率連7凍

根據《彭博》季度調查的預估中值顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四將維持重貼現率在2%，為自2024年第一季升息後連續七季按兵不動。另外，根據調查預估中值，在2026年料亦將維持不變，且對2027年降息共識仍不強烈，前一次調查預期最快在2026年第一季降息。

由於受到晶片等科技產品出口爆增的支撐，主計總處已上修台灣2025年經濟成長預測至逾7%、勢創逾十年以來最強勁，對於2026年也不看淡估達3.54%，同時間通膨料持穩在2%以下，為央行維持利率不變創造條件。

「台灣是2025年AI榮景的最大贏家之一，而以美國為中心的供應鏈與投資將帶動這股動能延續，」《彭博》引述法國外貿銀行資深經濟學家Gary Ng說法。

《彭博》調查中值顯示，經濟學家預期台灣今年GDP年增率可達7.1%，前一次預測為4.8%，對2026年預期也從2.45%上調至3.71%；通膨方面，今明年預測分別微幅下修至1.68%及1.55%。

針對存款準備金率，11位回覆《彭博》調查的經濟學家也一致預期本周會議將決定不調整。

不過，儘管台灣今年出口金額可望達到6000億美元，攤開出口數據細看，非科技產業仍乏力，塑橡膠、基本金屬等產品1-11月累計出口較上年同期衰退，突顯產業表現分化與分配不均的難題。

Gary Ng便指出，關鍵問題在於出口帶動的成長能否轉化為內需消費。星展銀行資深經濟學家馬鐵英於報告中稱，預期台灣央行維持利率不變的同時，將持續透過公開市場操作提供流動性支援。

台灣央行總裁楊金龍在上季會後記者會表示，央行會營造充裕的資金環境來協助產業。他曾指出，當台灣強項的產業也下滑，以及資本流動強勁，會是考慮降息的情況。

至於房市部份，央行與金管會於9月調整不動產貸款相關管制後，民眾對於房貸限制的不滿已見好轉，但要放鬆選擇性信用管制可能還需要一段時間觀察。

「考量到強勁的成長與股市背景，央行可能意識到，放寬房市管制恐會再次吸引熱錢流入房市，」法國興業銀行大中華區經濟學家Michelle Lam於報告中指出，但若房價持續穩定、通膨保持受控，央行或許有空間在2026年解除管制措施。