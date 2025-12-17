稅收短徵　財長：預算數和實徵數差距、非財政轉壞

▲財政部長莊翠雲、資料照。（圖／記者湯興漢攝）

財政部統計處日前估今年稅收預估短徵高達500億元，是2020年以來首見短徵，財政部長莊翠雲今（17日）在立法院財政委員會上表示，今年可能出現短徵是因為預算數跟實徵數間的差距，不是財政轉壞或財政不好。

另統計至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期實徵數還高出539億元。

立法院財委會審查調降啤酒關鍵原物料麥芽及啤酒花關稅的海關進口稅則部分稅則修正草案，而國民黨立委林德福質詢時則針對今年稅收短徵詢問莊翠雲，他表示，「主計總處日前上修2025年經濟成長率至7.37%，是十幾年來最高，為何會呈現稅收短徵的狀況，是否是財政轉壞的徵兆？」

莊翠雲表示，今年中央政府歲入的預算數比去年歲入實徵數增加947億元。截至11月底，今年歲入實徵數為2兆6350億元，比去年同期實徵數還高出539億元。這是因為預算數跟實徵數間的差距，兩者差距只在1%至2%之間，不是財政轉壞或財政不好。

莊翠雲指出，今年經濟成長率7.37%，有些稅收會到明年才會呈現，例如所得稅。對於稅收短徵是否會影響中央統籌分配稅款，莊翠雲表示，要等到年底精算後才會知道，但財政部必須事先通知地方政府有這個情形。