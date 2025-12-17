台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元　3檔排隊送件

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波，12月初打頭陣的主動復華未來50(00991A)，募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計明（18）日掛牌交易；主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，躍升市場最熱門的ETF發行主題之一。

緊接著安聯台灣主動式ETF(00993A)將於明年1月13日開募，此外，從投信投顧公會申請申報案件顯示，目前已有兆豐台灣豐收主動、統一台股升級50、野村臺灣策略高息等3檔台股主動式ETF遞件申請募集。

累計既有5檔，12月、明年1月募集共計5檔，以及送件中的3檔，合計達13檔，使台股主題成為主動式ETF最受歡迎的發行標的。除了復華、第一金、兆豐為首發之外，其餘多為各家第2檔、甚至第3檔產品。

投信法人表示，這凸顯台股後市看好，操作相對靈活的主動式ETF成為兵家必爭之地的「標配」，也將為國內資產管理及證券交易市場，帶來新的活水動能。

主動復華未來50(00991A經理人呂宏宇表示，儘管短線因市場雜音再度讓盤勢出現震盪，但研判台灣景氣趨勢擴張向上、AI需求熱絡，使台股明年企業獲利維持成長，多頭行情趨勢仍未改變，建議可採逢低分批方式布局，可留意產業能見度較高的半導體、相關電子零組件等AI供應鏈概念題材。

