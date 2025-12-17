00919、0713成分股換血　投信狂掃台新新光金15.9萬張

▲今日投信大買台新新光金15.9萬張。（圖／記者巫彩蓮攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台灣指數公司公布六檔ETF指數成分股調整，當中以群益台灣精選高息ETF(00919)、元大臺灣高息低波(00713)兩檔規模最大，今（17）日投信買超7.55億元，其進出個股反映上述兩檔重量級ETF換股動向，買超第一名台新新光金(2887)為00919新納入成分股，買超高達15萬9002張，華碩(2357)、可寧衛*(8422)、大成鋼(2027)、大聯大(3702)等四檔新增成分股，成為今日投信買超前十大個股。
台新新光金價量齊揚，終場大漲1.2元或漲幅5.99%，成交量爆出63.8萬張成交量，係為今年7月11日以來、也是台新金與新光金合併以來最大量。
資產規模4164億元、季配高息00919所追蹤台灣指數公司「特選臺灣上市上櫃精選高息指數」進行成分股調整，新增卜蜂、大成鋼、長榮鋼、華碩、台新新光金、文曄、大聯大、可寧衛*等八檔成分股，成分股調整於今日生效，設有 8 個交易日的指數調整過渡期。
當中台新新光金成為今日投信買超第一名個股，買超15.9萬張，而可寧衛*、大成鋼、大聯大、華碩分居投信買超第五～八個股，買超張數1萬871張、6780張、4405張、4263張。
資產規模達1344億、元大臺灣高息低波(00713)所追蹤「臺灣指數公司特選高股息低波動股價指數」此次成分股調整，分別新增、刪除各15檔，其新增成分股有統一(1216)、華南金(2880)、遠百(2903)等三檔，分居投信買超第二、四、十名個股，買超張2萬4900張、1萬1455張，以及3843張。
讀者迴響