快訊／和泰汽車有大事 明天暫停交易

證交所今（17）日宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公告，明（18）日起暫停交易，將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

00946配息0.058元年化配息率0.6％ 明年1／30領息

目前規模66.6億元、受益人5.32萬，採月配息群益科技高息成長ETF（00946）宣布每股配息0.058元，連續五次配息維持同樣水準，以今（17）日9.65元收盤價計算單次配息約0.6%，除息交易日明(2026)年1月6日，股息分配發放日明年1月30日。

聯電擬斥資7億元認購欣興增資股 持股比例達13%

晶圓代工大廠聯電（2303）今（17）日公告，董事會通過參與關聯企業欣興電子現金增資案，預計投資金額以不超過新台幣7億元為上限，作為策略性投資布局。

快訊／花300元爽抱大樂透2.17億元 台彩曝幸運兒一注獨得買法

大樂透昨（16）日頭獎2.17億元昨晚開出，獎落在桃園市龍潭區中正路124號的「一直發彩券行」，台彩今（17）日公告中獎幸運兒只花300元電腦選號買6注，其中1注獨得大獎。

00919、0713成分股換血 投信狂掃台新新光金15.9萬張

台灣指數公司公布六檔ETF指數成分股調整，當中以群益台灣精選高息ETF(00919)、元大臺灣高息低波(00713)兩檔規模最大，今（17）日投信買超7.55億元，其進出個股反映上述兩檔重量級ETF換股動向，買超第一名台新新光金(2887)為00919新納入成分股，買超高達15萬9002張，華碩(2357)、可寧衛*(8422)、大成鋼(2027)、大聯大(3702)等四檔新增成分股，成為今日投信買超前十大個股。

3檔新秀下周聯合上櫃 星宇航大股東「能率」掛牌敲鐘

資本市場年底再添生力軍！能率亞洲資本（7777）、威聯通科技（7805）及傑霖科技（8102）共3檔新股，預計將於下周一（12月22日）正式掛牌上櫃。櫃買中心將於當日上午9時，在其11樓舉辦「新股掛牌敲鑼儀式」，3家公司代表將聯袂敲響上市鐘聲，宣告正式登場，現場並邀請承銷券商與簽證會計師共同見證這一刻。

台股主動ETF夯！4檔募集新兵吸金200億元 3檔排隊送件

台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波，12月初打頭陣的主動復華未來50(00991A)，募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計明（18）日掛牌交易；主動群益科技創新(00992A)亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長(00987A)及募集中的主動第一金台股優(00994A)，總金額有望突破200億元，明年1月並有3檔排隊送件，躍升市場最熱門的ETF發行主題之一。

快訊／128萬股民歡呼 00919配0.54元花2日填息達陣

台股反彈盤中漲逾220點，擁有128萬股民的季配型ETF、群益台灣精選高息（00919）昨（16）配息0.54元，今（17）日上午盤中填息達陣，歷時2個交易日。

不動產大老闆喊「骨折」 彭博：央行調控觀察期還要一段時間

央行祭出「第7波選擇性信用管制」加上限貸令，讓不動產大老闆喊出「這不是腰斬，是骨折！全世界沒有人這樣硬幹。」讓明（18）日央行即將登場利率會議備受矚目，根據《彭博》季度調查的預估中值顯示，32位經濟學家一致認為台灣央行本周四將維持重貼現率在2%，放鬆選擇性信用管制可能還需要一段時間觀察。

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息 明年1／14入帳

受益人數56.6萬人、月配息復華台灣科技優息（00929）於今（17）日除息，每股除息0.09元，持有一張可領90元，昨（16）日收盤價17.61元，今日除息參考17.52元，盤中最高來到17.7元，漲幅1.43%，順利填息，此次股息預計將於明（2026）年1月14日入帳。