3檔新秀下周聯合上櫃　星宇航大股東「能率」掛牌敲鐘

▲能率亞洲總經理游智元及能率亞洲董事長謝發達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

資本市場年底再添生力軍！能率亞洲資本（7777）、威聯通科技（7805）及傑霖科技（8102）共3檔新股，預計將於下周一（12月22日）正式掛牌上櫃。櫃買中心將於當日上午9時，在其11樓舉辦「新股掛牌敲鑼儀式」，3家公司代表將聯袂敲響上市鐘聲，宣告正式登場，現場並邀請承銷券商與簽證會計師共同見證這一刻。

櫃買中心資料顯示，本次3檔新股齊掛牌，涵蓋創投、儲存科技及IC設計，展現台灣新創與科技實力。市場人士指出，能率亞洲資本具備產業整合與投資眼光，威聯通與傑霖則分別切入儲存與AI應用趨勢，在資本市場後續表現可期，值得投資人關注。

星宇航空大股東能率資本金主團實力雄厚

3家公司中，備受關注的能率亞洲資本由能率集團、中信金控（2891）、長春石化及台昇國際等產業巨頭共同發起設立，成立於2015年。為響應政府鼓勵創投轉型政策，能率於2023年正式轉型為永續型創投，聚焦具成長潛力與轉型題材的台灣企業。

依能率官網公告，目前累積投資逾30家公司，近7成已成功進入資本市場，代表案例包含星宇航空（2646）、復盛應用科技（6670）、汎銓科技、橘焱胡同（2761）等知名品牌。其中，能率在星宇航空未公開發行階段即參與投資，並促成星宇與胡同燒肉聯名合作，展現其獨到的策略協同能力。此外，也協助上品跨入長春石化供應鏈、助攻亨泰光學（6747）開發AI近視防控平台，具備「投資＋產業整合」的雙重價值。

財報方面，能率亞洲資本2024年度營收為1.2億元，稅後淨利約1.09億元，每股盈餘0.67元；2025年前三季稅後淨利5,827萬元，每股盈餘0.35元。

威聯通科技、傑霖科技同場掛牌

另一檔重量級新股──威聯通科技，主攻數據儲存、網路儲存（NAS）、視訊監控與網通產品。威聯通2024年度合併營收突破59億元，稅後淨利達11.87億元，每股盈餘16.38元；2025年前3季營收45.96億元，稅後淨利達9.32億元，每股盈餘高達30.64元，成為科技股中的獲利亮點。

傑霖科技則專注影像處理系統單晶片（SoC）與通訊模組研發設計，2024年度合併營收約5.68億元，稅後淨利1.18億元，每股盈餘5.44元；2025年前三季營收約3.27億元，稅後淨利3486萬元，每股盈餘1.62元，顯示營運持穩發展。