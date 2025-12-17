快訊／和泰汽車有大事　明天暫停交易

▲和泰汽車。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

證交所今（17）日宣布，和泰車（2207）因有重大訊息待公告，明（18）日起暫停交易，將於重大訊息公布後，再申請恢復交易。

和泰車今日盤中最高來到599元，最低則探至580元，以下跌12元或2.01%、每股585元作收，單日成交量716張。