AI加速上市櫃總市值破百兆　董事會公司治理責任更吃重

記者陳瑩欣／台北報導

中華獨立董事協會今（17）日舉辦「2025董事會治理高峰論壇」，以「董事會領航 落實永續治理」為主軸，分享最佳實務與前瞻觀點，共同推動提升董事會職能，實現企業永續價值。

本次論壇有金管會彭金隆主委、EY安永傅文芳所長擔任開場致詞，並有銀行局局長童政彰、台灣微軟總裁卞志祥、和碩集團董事長童子賢、寰瀛法律事務所主持律師黃國銘擔任主講嘉賓，並由萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升主持「圓桌論壇」，討論「永續治理與董事會的職能發揮」，出席的上市櫃公司董事、獨立董事和董事長、高階主管、學者專家等約有200人左右，論壇討論熱烈。

中華獨立董事協會理事長駱秉寬指出，2025年AI的快速發展，我國上市櫃公司的總市值已經來到約新台幣 100兆元、超過3兆美元的市場，晉升為全球前十大資本市場的第八名。這代表AI對台灣資本市場的影響，已經不是「未來式」，而是「現在進行式」。

或許無法確定AI股價會不會泡沫，但是AI的本身發展與進步，絕不會是泡沫。在這股AI浪潮之下，董事會成員如何扮演好AI治理者的角色，如何監督、如何提問、如何做出關鍵判斷，已經成為當今資本市場最重要的治理課題之一。

在台灣，董事會治理也正走到一個新的關鍵時刻。正如金管會彭金隆主委曾經精準地指出：「董事會在討論什麼，公司就會開始關心什麼；董事會重視什麼，公司必然會重視。」點出了董事會真正的影響力。面對全球競合、氣候風險、科技轉型與企業傳承等挑戰，董事會不只是「監督者」，更是引領企業突破困境、建立競爭力、走向永續的關鍵力量。

在AI的監督責任上，國際趨勢非常明確。根據ISS Corporate統計，S&P 500公司中，揭露董事會對 AI 具有監督責任或專業能力的比例，從2023到2024年成長超過 84%；截至 2024年，已有31.6%的S&P 500公司明確揭露：

•董事會或風險管理委員會負責AI監督

•或有具 AI 專業的董事

•設立 AI 倫理委員會

駱秉寬指出，在金融業，AI的應用更是全面展開：從客服、理財聊天機器人、信用評分、風險管理，到詐騙偵測，AI已經深度參與金融服務的每一個環節。但是AI真正最大的挑戰，不是技術，而是治理與風險管理。

國際上有值得董事會警惕的案例，例如 2019 年，蘋果與高盛合作推出 Apple Card，因不透明的 AI信用評估模型，爆發性別歧視爭議，先生太太一起報稅，信用評等卻相差20倍；又如英國某些保險公司透過自動報價系統，對「不太會更換保單的老客戶」系統性加價，形成所謂的 price walking，老客戶反而比新客戶貴20%到50%。最終，英國監管機關在 2021 年直接出手，全面禁止這種 AI 驅動的不公平定價模式。這些案例說明，即使 AI 沒有「故意歧視」，只要結果不公平，董事會就不能置身事外。

因此，金控與大型企業的董事會，必須真正了解公司內部 AI的開發與部署狀況，督導管理階層：AI 上線前是否做過安全、正確與公平性測試？是否保有人為監督與最終決策權？是否建立完整的 AI 風險管理與定期審查機制？

在我們看來，負責任的AI核心要素，不外乎四個關鍵字：倫理（Ethics）、公平性（Fairness）、透明度（Transparency）、有責性（Accountability）；而這四核心要素，不是技術問題，而是董事會的公司治理問題。

駱秉寬表示，董事會被期待成為企業的永續決策核心。中華獨立董事協會期盼，透過今天的論壇討論，凝聚產官學研各界的智慧，分享實務經驗與前瞻思維，協助董事會真正「領航」，為企業創造長期、穩健、值得信賴的永續價值。