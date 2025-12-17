ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

高雄買氣外溢「潮州成首選」　3房含平車800萬就有

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲屏東潮州近年受高雄房價外溢效應影響，加上交通、生活機能成熟，吸引不少「高雄工作、潮州生活」的自住客移居。（圖／永慶不動產潮州五福富山加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

屏東潮州近年受高雄房價外溢效應影響，加上交通、生活機能成熟，吸引不少「高雄工作、潮州生活」的自住客移居，專家分析，該區華廈3房含平車總價800萬元可入手，「以南部市場來看仍屬相對可負擔。」

永慶不動產潮州五福富山加盟店店東邱璿樺表示，潮州最熱鬧的地段集中在火車站周邊，包括新生路、延平路沿線，不僅匯聚潮州冷熱冰、麥當勞等知名店家，周邊商家密集、生活機能完善。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲潮州最熱鬧的地段集中在火車站周邊，包括新生路、延平路沿縣商家密集，生活機能發達。（圖／永慶不動產潮州五福富山加盟店提供）

由於開發較早，火車站前站市場以透天店面為主，多為屋齡40~60年，具店面效益，總價2000~3000萬元不等；後站多為華廈產品，主力單價每坪23~27萬元。

邱璿樺指出，過去幾年潮州房市受低利環境與新青安帶動，吸引建商積極推案，甚至連潮州外圍推案量都被推高，市場一度呈現買方追價的狀態。然而第七波信用管制後，投資性買盤幾乎全面退潮，買氣明顯降溫。

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲潮州雖位於屏東縣，但生活圈與高雄緊密連動，許多潮州人習慣往北通勤。（圖／永慶不動產潮州五福富山加盟店提供）

他表示，潮州雖是屏東少數人口連續正成長的區域，但支撐力道仍有限，「今年交易量相較同期至少減少4~5成，房價比去年上半年回跌約5~10%，回到較理性的平盤區間。」

邱璿樺強調，潮州雖位於屏東縣，但生活圈與高雄緊密連動，許多潮州人習慣往北通勤，「透過88快速道路，開車約30分鐘可到南高雄，同樣千萬元預算，在潮州能買到透天，但在高雄市區可能僅能買到2房。」

▲▼ 。（圖／永慶提供）

▲永慶不動產潮州五福富山加盟店店東邱璿樺表示，潮州房價以南部市場來看仍屬相對可負擔。（圖／永慶不動產潮州五福富山加盟店提供）

目前買方以剛性自住族為主，屋齡5~10年的大樓、新成屋最受青睞；若屋齡過高的物件銷售速度明顯變慢，現階段「潮州買盤以實住需求為主，投資客幾乎看不到。」

邱璿樺表示，華廈3房含車位總價約800~900 萬元，若建商讓利，甚至可見700~800萬元成交，「以南部市場來看仍屬相對可負擔。」而目前潮州最受矚目的區域，就是明德自辦市地重劃區，該區未來完工後，「有機會發展成潮州下一個核心商圈，並帶動在地商圈再升級。」

