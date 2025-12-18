跨境網購注意！　明年3月起「預委任」新制報關

▲網購報關明年3月起實施預委任。（圖／關務署）

記者許凱彰／綜合報導

財政部17日宣布，為防止民眾個資被冒用報關、杜絕幽靈包裹詐騙，將於2026年3月1日全面實施進口快遞貨物「預先確認委任」新制。未來，民眾只要網購境外商品，都須在報關前，透過「EZ WAY易利委」APP確認報關業者推播的貨物資訊與實際購買內容相符，完成線上委任，否則海關將不受理申報，貨物也將無法順利通關。

關務署表示，過去曾發生民眾於快遞貨物通關後，才得知個資遭盜用報關進口違法管制物品或幽靈詐騙包裹，導致無辜民眾受牽連。為杜絕跨境網購可能衍生的冒名報關案件，關務署自110年起分階段推動「預先委任」，快遞貨物進口人須先確認委任報關關係，海關通關系統才會受理其進口貨物之申報，目的是確認每一件快遞貨物實際收貨人，杜絕冒名報關，保護民眾權益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關務署說，推動預先委任措施迄今，進口快遞貨物採預先委任報關之占比逐年成長，截至本年11月30日已逾8成，已具全面實施之基礎，預計明年3月1日起全面實施簡易申報進口快遞貨物預先委任，請國際物流業者及快遞報關業者儘速調整作業流程，於貨物運抵臺灣前先以實名認證APP推播貨物資訊予民眾完成線上委任，避免影響貨物通關時效。

關務署接著提到，民眾上網購買境外商品後，應密切注意實名認證APP推播訊息，確實核對貨物資訊，即時回復確認委任，以利貨物順暢通關；該署特別提醒民眾切勿將自身實名認證APP註冊資料、證件或手機門號等個人資料出借不明人士使用，以免後續承擔違法進口責任。