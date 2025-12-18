永慶加盟四品牌高雄經管會募款40萬元　送暖植物人家庭

▲永慶加盟四品牌高雄經管會集結逾310間加盟店的力量，在一個月內募得40萬善款，贊助創世基金會。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

秉持公益之心，長期關懷植物人家庭的永慶房產集團加盟四品牌高雄區經管會，順利為創世基金會高雄分院募集40萬元。11/22在高雄大遠百前廣場舉辦「2025動員港都的愛～院望啟程公益園遊會」，吸引超過3千位民眾前往參加，共同為植物人家庭注入溫暖與希望。

創世基金會「院望啟程公益園遊會」已邁入第31年，近年持續為了籌建花蓮新院暨植物人常年服務經費而募款。而永慶房產集團旗下四大加盟品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）是高雄市加盟房仲店數加總最多的連鎖集團，永慶加盟四品牌高雄區經管會集結逾310間加盟店的力量，在一個月內共募得40萬，創世高雄分會周冠華院長在園遊會現場頒發感謝狀，由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表受贈。

▲創世基金會高雄分會周冠華院長(圖左)頒發感謝狀，由永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德代表受贈(圖右)。（圖／永慶房產集團提供）

代表致詞的永慶不動產高雄區經管會長鄭曜德表示，我們非常認同創世基金會的理念與服務精神，長期響應創世基金會的各項公益活動，一起為長期照顧植物人的家屬減輕生活的負擔，未來也會持續支持創世基金會，藉此拋磚引玉，希望能吸引更多企業、愛心人士加入公益的行列。

永義房屋高雄區經管會創會會長黃俊宏則很感謝永慶加盟四品牌夥伴的愛心，在短短一個月就募集40萬元善款，超過當初設定目標！另一方面，看到許多民眾透過踴躍參加園遊會、支持與關懷植物人，他也肯定這種善的循環與傳遞，讓人倍感溫暖。

▲除了捐款外，永慶加盟四品牌高雄區經管會還免費贊助活動帳篷給創世基金會的「院望啟程公益園遊會」。（圖／永慶房產集團提供）

除了籌建花蓮新院暨植物人常年服務經費的募款，有巢氏房屋高雄區經管會長王傳志透露，創世基金會為了讓植物人家庭平安過好年，每年年底都會發起「寒士吃飽30」活動，希望民眾也能多支持這個活動，將愛心擴散更多弱勢群族，並延續至新的一年。

台慶不動產高雄區經管會長李信輝說到，今年四品牌皆與不同單位攜手推動公益活動，從學校設備贊助、捐血與公益禮盒採購等。未來我們將持續深耕在地公益，凝聚更多民眾的愛心力量，讓社會更加美好。