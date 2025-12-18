從零經驗到成交高總價房子！楊昕在永慶房屋創下月收六位數

▲楊昕從電路板工程師轉職到永慶房屋，收入翻倍成長，創下年薪150萬好成績。（圖／永慶房產集團提供）

在現今快速變化的就業市場中，許多人追求的不再是一份安穩的工作，而是能充分發揮個人特質、挑戰自我極限的舞台。永慶房屋大直內湖區經紀人員楊昕。從原本的電路板工程師、韓式炸雞餐飲業者，再轉職到房仲經紀人員，成功實現了年收入達150萬元的成就，單月最高收入更一舉衝破25萬元，證明了只要選對職涯，30歲以前達成百萬年薪夢想並非難事。

不安於現狀 跨領域嘗試不同工作

龍華科技大學電機系畢業的楊昕，畢業後順利依循專業成為一名電路板工程師，儘管這份工作穩定，但長時間待在辦公室、與人互動少的工作環境，讓楊昕常感到束縛感。在機緣巧合下，楊昕與家人共同創業，開啟了韓式炸雞店的打拼生活。經營炸雞店的兩年時間，雖然工作辛苦，但收入也隨著努力有所提升，楊昕年收入來到了70萬元。儘管收入有所增長，但餐飲業高強度的勞動環境和有限的發展潛力，讓楊昕再次體認到這並非他理想中的長久事業，他想要的是一個能夠面對不同挑戰、與不同人深度交流的工作環境。

正當楊昕思考職涯下一步時，看到一位前同事在永慶房屋任職，工作與生活都展現出前所未有的精彩與活力！「房仲工作有很多機會跟不同人互動，跟我的個性比較契合。」讓楊昕萌生轉職永慶房屋的想法，但房地產動輒數百萬甚至上千萬的高總價，楊昕心中仍有一份巨大的憂慮：毫無經驗的自己，真的能找到客戶嗎？

但前同事鼓勵楊昕：永慶房屋不僅有一對一師徒制，由資深學長姐提供手把手的指導，加上店長會全心全力給予協助與支持，再加上永慶還有先進的科技系統能協助處理業務日常工作，由AI分析工作建議，有機會提升業務2年的功力，大幅增加成交的機會！楊昕說：「這套完整的制度大大降低讓我心中的疑慮，勇敢邁出新的一步。」這份對業務新人的保障和承諾，成為他決定加入的關鍵。

AI科技系統與團隊合作精神 提高服務滿意度

加入永慶房屋後，科技工具確實成為楊昕提升服務效率與品質的重要工具。楊昕分享，過去需要先花很多時間找物件資料給客戶，再依據客戶的回饋調整找房的條件，通常需要討論多次後，才能對焦好客戶的需求及喜好，耗費不少時間。

但現在永慶房屋有「永慶AI特助」科技工具，讓服務模式被重新定義，客戶只需在Line上向「永慶AI特助」提出找房需求，「永慶AI特助」就可以搜尋符合需求的物件，並依據客戶的回饋修正找房條件，「永慶AI特助」串聯了集團約25萬的房產資料，更可以隨時隨地幫客戶找房，效率比經紀人員服務還快！而業務省下找物件的時間，可以更專注在提供精緻與客製化的服務。

▲永慶房屋強調團隊合作文化，同事間彼此互相幫助服務好每一位客戶。（圖／永慶房產集團提供）

此外，永慶房屋業務的服務也強調團隊合作，楊昕分享，「只要在服務流程中有貢獻，就能獲得業績與獎金，因此每位業務都會一起完成客戶的委託。例如我服務於內湖區，但若客戶看到士林區的房子，我就請熟悉士林區的業務一起帶看、說明房產資訊，客戶獲得的資訊會更詳細，也能大幅提高成交機會。」

轉職3年收入翻倍 永慶品牌力與服務好口碑 穩健業績的來源

職涯轉換帶來最直接的改變，就是收入的提升。從工程師時期的年收50多萬、餐飲業約70萬，到去年在永慶房屋實現年收150萬元的里程碑。最讓楊昕驕傲的，是他不僅創下了月收入突破25萬元的紀錄，曾經單月成交了兩筆高總價物件，打開了他對自我能力的全新視野。

加入永慶房屋的第一年，楊昕就獲得了大直內湖區新人王冠軍，他將今年的業績目標訂為1000萬元，並已接近達成。儘管今年房市較為挑戰，楊昕的業績表現依然保持穩健，關鍵原因在於永慶房屋在市場上的高品牌指名度，楊昕表示：「公司品牌知名度高，客戶認為永慶房屋專業、誠實值得信賴，所以一直都有新客戶前來委託，加上一直以來累積的好口碑，今年成交案件中，超過一半來自過去成交客戶的轉介紹和親友推薦，讓我的業績保持穩定，不會大起大落。」

對於想加入房仲業的新人，楊昕以過來人的身分建議：「不用想太多！現在前12個月保障每月收入6萬元，比許多外面很多工作待遇要好，只要第一年後開始成交後，收入有機會大幅躍進，放心加入就對了。」

